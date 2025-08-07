S’abonner au mag
Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City

MBC
Wolves ay we.

Le 3 juillet dernier, le monde du football perdait l’un de ses joyaux. Plus d’un mois après l’accident de voiture mortel de Diogo Jota, Liverpool lui a fièrement rendu hommage lors des retours des Reds à Anfield contre l’Athletic Bilbao ce lundi. Quatre jours plus tard, son ancien club de Wolverhampton a dévoilé le programme des commémorations en sa mémoire.

Dès leur retour à Molineux ce samedi contre le Celta de Vigo en amical, les Wolves rendront un premier bref hommage au Portugais. La semaine suivante, pour la première journée de la Premier League contre Manchester City, des hommages de taille seront organisés par le club des West Midlands. La fondation du club, Old Gold Pack, a lancé une cagnotte pour financer un gigantesque tifo. Il sera exposé par les supporters de la tribune South Bank avant le coup d’envoi contre City.

Chant d’or

Une minute d’applaudissements sera aussi respectée avant que les airs de la chanson préférée de Diogo Jota Fields of Gold de Sting, ne résonnent dans le Molineux Stadium. Les fans pourront également acheter un programme de 100 pages, spécialement conçu en mémoire à leur attaquant.

Avec ses 18 pions dans l’antichambre du football anglais en 2017-2018, Jota avait été l’un des artisans de la remontée de Wolverhampton en Premier League. La saison suivante, il permettait à l’équipe entraînée par Nuno Espirito Santo de se qualifier pour la Ligue Europa, compétition où l’attaquant complet avait inscrit deux triplés contre l’Espanyol Barcelone et Beşiktaş. Diogo Jota s’était finalement envolé à Liverpool un an après ces soirées européennes que les supporters des Wolves ne sont pas près d’oublier.

There is a light that never goes out.

MBC

