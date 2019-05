Paris se cogne à la brise de Nice

Au moins, il y a du mieux. Après avoir concédé l'ouverture du score de Ganago, le PSG s'est ressaisi pour obtenir le nul contre des Niçois létaux. Cavani a eu la balle de match au bout du pied sur penalty dans le temps additionnel, mais n'a pu que buter sur Benítez. Alors, c'est qui le meilleur gardien de Ligue 1 ?

Faire le job, ni plus ni moins

Fin du round d'observation

PSG (4-3-3): Areola - Daniel Alves, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Verratti, Paredes (Kurzawa, 66e) - Draxler (Diaby, 66e), Di María, Neymar - Cavani. Entraineur : Thomas Tuchel.



Nice (4-3-3) : Benítez - Burner (Srarfi, 87e), Dante, Hérelle, Sarr - Lees-Melou, Tameze, Danilo - Saint-Maximin (Le Bihan, 76e), Ganago (Makengo, 60e), Atal. Entraîneur : Patrick Vieira.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce samedi après-midi à Paris, il a grêlé. Une de ces fameuses « giboulée de mars » décalée en avril parce que le réchauffement climatique dérègle tout, météo comme performances. Toujours est-il qu'entre les glaces, la fin de journée parisienne s’est démarquée par une éclaircie : cette fois, le PSG n’a pas perdu. Dominant au Parc contre Nice mais incapable de trouver la faille autrement que sur penalty, le club de la capitale concède le nul face à des Sudistes létaux qui doivent probablement dire adieu à l’Europe. L’hémorragie est arrêtée, et c’est bien suffisant pour rassurer le Dr. Tuchel.Nul moyen de savoir si ce dernier avait d'ailleurs pris ces derniers jours conseil auprès de Michel Cymes, mais une chose est sûre : pour arrêter le saignement, l’entraîneur parisien a décidé au coup d’envoi de sortir les pansements. Fin du 3-4-3 - susurrée par la suspension de Kylian Mbappé -, et place au 4-2-3-1 qui place Cavani en pointe de l’attaque parisienne. Derrière, une défense à quatre censée stopper la folle hémorragie de quatorze buts encaissés sur les cinq derniers matchs parisiens. Le rouge à bobos est donc de sortie, et ça marche : Benítez, pas le plus sympa mais officieux meilleur gardien de Ligue 1, sort une superbe volée de Neymar (8), gobe les aiguilles de Di María (19, 24), et fait le job là où Areola se contente des six mètres.Car Nice , il faut le dire, présente son visage habituel. Bonnes et mauvaises tronches comprises. Soit une défense en place, et une attaque à la ramasse. Saint-Maximin s’empale avec persévérance sur Marquinhos , la plus grosse occasion des Sudistes restant ce coup-franc non cadré de Malang Sarr (14). Alors quoi, manque un petit but ? Cela aurait pu venir de Cavani, titularisé pour la première fois depuis plus de trois mois. Mais l’Uruguayen rate son tacle aérien (39). Monter la garde, c’est bien. Reste à oser lesEt paf ! Uppercut. À peine revenus sur la pelouse, voilà que les Niçois enlèvent les gants pour frapper à mains nues. Une ouverture de Dante , une frappe du gauche de Ganago, et voici Areola transpercé juste sous sa barre. Histoire de rappeler qu’il est toujours plus efficace de viser la tête (1-0, 46). Les chiffres défilent : Nice , en ouvrant le score, compte treize victoires et trois nuls en Ligue 1 pour aucune défaite. Bon. Nice, aussi, c’est un record européen de neuf victoires 1-0 en championnat. Bon bis. Et alors que Paris est pourtant revenu avec de meilleures ambitions offensives, on voit Saint-Maximin rater l’impensable break en trouvant la barre après qu’Atal ait emmené Bernat au bal (58).Francis Ngannou vous le dirait alors : en MMA, c’est après s’être relevé d’un emmené au sol que l’adversaire est le plus fragile. Di María, fan de RMC Sport passé minuit, chope donc un penalty surprise dans la foulée que Neymar transforme aussi tranquillement qu’une clé de cheville (1-1, 60). Le jeu se passe en réalité sur les ailes où Atal et Bernat se cherchent les poux, le PSG cumulant à l’heure de jeu 21 centres dans le jeu pour seulement trois réussis. Pas terrible. Finalement, le seul K.O du match viendra finalement de Benítez, assommé par son défenseur à dix minutes du terme, avant d’arrêter un penalty plus que gracieusement offert à Neymar et mal tiré par Cavani dans le temps additionnel (90+2). Jusqu'ici, Paris n'avait abandonné que deux points au Parc cette saison. En voilà le double, c'est cadeau sur l'ordonnance.