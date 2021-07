Paris en ligne : Les Français ont dépensé 435 millions pendant l'Euro

Les Français ont parié 435 millions d'euros pendant l'Euro .Une somme colossale et un record pour un grand tournoihttps://t.co/q9MosYYCQM — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2021

PC

L'Euro de tous les records.Celui qui a vu plus de buts contre son camp que toutes les autres éditions réunies, celui qui a vu franchie deux fois la barre du plus jeune joueur jamais entré sur la pelouse (Jude Bellingham, puis Kacper Kozlowski)... Celui où les Français ont le plus parié en ligne, aussi.435 millions d'euros, c'est la somme faramineuse pariée en ligne en France tout au long du tournoi selon l'Autorité nationale des jeux (ANJ), dont la présidente s'exprimait sur BFM Business ce lundi. Un montant qui dépasse largement celui de la Coupe du Monde 2018 (330 millions d'euros), alors que la France était allée plus loin dans la compétition. La rencontre préférée des parieurs en ligne français, lors de l'Euro ? France-Suisse, avec 27 millions d'euros mis en jeu.Des montants colossaux pour un marché qui n'en finit pas d'exploser. L'ANJ parle ainsi d'un bond de 29% du nombre d'utilisateurs ente les premiers trimestres 2020 et 2021 et certaines associations ne cachent plus leur inquiétude quant à cette tendance. Addictions France a ainsi appelé le Parlement, dans un communiqué , publié il y a cinq jours, à légiférer sur ce marché et sa publicité qui présentent des dangers, notamment pour les jeunes.MonPetitProno, ça suffit pas, peut-être ?