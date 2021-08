Pablo Fernandez, le préparateur très physique de l'OM

Chauve, Argentin, chaud comme la braise : les points communs entre Jorge Sampaoli et Pablo Fernandez sont nombreux. Mais ce dimanche, le préparateur physique de l'OM, qui fréquente Sampaoli depuis 27 ans, est sorti de l’ombre pour s’en prendre à un supporter niçois qui avait attaqué Luan Peres. Relativement méconnu, l’homme de 50 ans est pourtant un rouage essentiel de la machine Sampaoli, en plus d’être un fan de hard rock aux méthodes surprenantes.

Front contre front avec Valère Germain

Amis depuis 27 ans

Météo et rock argentin

Par Émile Gillet, avec Arthur Jeanne

Tous propos recueillis par EG et AJ

. Quand Jorge Desio, l’autre adjoint marseillais disait cela à Folha en 2019, il n’imaginait sûrement pas un tel scénario. Dimanche soir, alors que la situation a déjà bien dégénéré en tribunes entre Nice et Marseille , le préparateur physique délaisse son banc où il s’occupait de l’échauffement des remplaçants pour se joindre à la baston. Il assène un coup à un ultra niçois qui venait de s’en prendre à Luan Peres avant de reculer rapidement à la manière d’un boxeur. Un acte pas vraiment surprenant, selon un observateur avisé de l'OM :Braulio Leal, capitaine de O'Higgins (D1 chilienne) avec Fernandez dans son staff, confirme : «» .À Marseille en revanche, il a déjà connu un épisode volcanique. En fin de saison dernière, certains joueurs de l’OM se sentent un peu moins concernés. Ils savent qu’ils ne joueront pas à Marseille la saison suivante et ne se donnent pas à 100% dans les séances de Jorge Sampaoli. Valère Germain est l’un d’entre eux. Un jour à l’entraînement, une consigne est donnée et l’attaquant peste en soufflant. Fernandez voit ça, traverse le terrain très rapidement en sa direction pour lui direS’en suit un coup de pression en front contre front à quoi Germain répondraBien loin de l’accès de violence de l’Allianz Riviera, mais preuve d’un certain carafon., glisse un habitué de la Commanderie.Paradoxalement, cela le rapproche des joueurs selon Leal :Comme Jorge Desio, autre adjoint au caractère opposé, Pablo Fernandez connaît Jorge Sampaoli depuis 1994. Fraîchement diplômé,débarque au Club Renato Cesarini de Rosario, et c’est là-bas que la rencontre a lieu. La connexion prend tout de suite. Si bien que les deux lascars commencent leur carrière dans le monde amateur main dans la main (Alumni de Casilda, Belgrano de Arequito, Aprendises Casildenses et Argentino de Rosario). Leur route se sépare ensuite quand Fernandez part au Vénézuela. Mais, désormais amis, ils se rendent souvent visite lorsqu’ils sont tous les deux au Chili. Ils finissent par retravailler ensemble à Santos, en 2018. Entre temps, l’ancien joueur au petit niveau a bourlingué et affiné sa méthode avec d’autres entraîneurs (Newell’s, Arabie Saoudite, Yokohama Mariners avec Indio Solari ; River Plate, Club América, San Lorenzo, Oxford United avec Ramon Diaz ; O’Higgins, Celta Vigo, FC Séville et Athletic Bilbao avec Eduardo Berizzo).Sa méthode, assez flexible, est pour le moins inédite.expliquait-il au podcast Entre Profes en octobre 2020.. Ce qui implique, par exemple, de dégainer régulièrement sa playlist rock du portable.rembobine Leal.détaillait-il en conférence de presse à Bilbao en 2018.Ce n'est pas le Chilien qui va dire le contraire :Dans les pays hispaniques, il garde la réputation de cador. De source argentine, on pense aussi que la carrière de Jorge Sampaoli n’aurait jamais été la même s’il n’avait pas côtoyé Pablo Fernandez à ses débuts. Proches du fait de leurs origines modestes, ils ont tous les deux réussi à atteindre le très haut niveau dans leur métier, en devenant des amis très proches. Unis par un lien très fort. Et unis par l’amour de la castagne.