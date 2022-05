« On ne demande pas à Gueye de devenir gay, juste d’accepter la diversité »

D’après Le Parisien et RMC Sport, Idrissa Gueye n’aurait pas participé au match du PSG à Montpellier, samedi, pour ne pas avoir à porter un maillot comportant un flocage arc-en-ciel synonyme de soutien à la lutte contre l’homophobie. Une absence remarquée que Yoann Lemaire, ancien joueur amateur et président de l’association Foot ensemble, regrette forcément. Celui qui a été le premier joueur à révéler son homosexualité en France (en 2004) pointe aussi du doigt l’impact des convictions religieuses, auxquelles ils est souvent confronté lorsqu'il se rend dans des centres de formation.

« Dans les centres de formation, certains jeunes m’expliquent que dans la Bible, il n’y a pas deux Adam ou deux Eve, que ça ne marche pas comme ça. »

« On essaie de tourner un clip de sensibilisation avec les joueurs de l’équipe de France. On a organisé une journée de tournage avec la FFF et ce n’est pas gagné... »

Je me mets à la place d’un joueur homosexuel qui évolue au PSG, que ce soit au centre ou chez les pros, et je me dis que ça ne donne pas envie de faire son coming out, vraiment pas. Je ne suis pas spécialement étonné. En revanche, je suis très déçu, car en matière d’exemplarité auprès des jeunes, c’est catastrophique. Je vais souvent à leur rencontre, dans les centres de formation, les collèges ou les lycées, pour les sensibiliser à la question de l’homophobie. Si, demain, l’un de ces gamins affirme que Gueye a raison et qu’il m’envoie promener, qu’est-ce que je pourrai dire ? Ce sera extrêmement compliqué.Bien sûr que non. Comme on ne pourrait pas accepter qu’un joueur refuse de porter un maillot contre le racisme et que personne ne lui réclame des comptes par la suite. On ne demande pas à Gueye de devenir gay, ni de militer, juste d’accepter la diversité. C’est un acte symbolique d’acceptation de l’autre. Maintenant, le PSG doit échanger avec lui, savoir exactement ce qui pose problème. Ensuite, ils peuvent solliciter une association, organiser un débat avec des jeunes du centre du formation... L’important, c’est d'en discuter, pour comprendre. On avait proposé une intervention de ce type il y a un an, quand Presnel Kimpembe avait insulté ses adversaires de « bande de tapettes » après un match. Malheureusement, ça ne s’était pas fait.En 2019, quand Nathalie Boy de La Tour avait souhaité que les capitaines portent un brassard arc-en-ciel, certains avaient refusé. En 2021, on était passé à l’étape supérieure avec le flocage des maillots, et Gueye, déjà, n’avait pas joué. On l’avait remarqué. Avant le match, on donne un petit document très simple aux joueurs, afin de leur expliquer pourquoi ils portent ce maillot. Ce n’est qu’une fois dans l’année, et c’est normal pour une grande majorité d’entre eux. À 99,99 %, tout se passe bien. J’ai pu discuter avec Jonathan Clauss, qui trouve le maillot magnifique. On essaie d’en récupérer, mais c’est très difficile, parce que les joueurs les gardent. Si c’était Messi qui n’avait pas accepté de porter le maillot, ça aurait été encore plus dramatique !Globalement, je note une plus grande acceptation de l’homosexualité. Il y a de plus en plus de jeunes adorables, très ouverts d’esprit. Au centre de formation de l’OM, par exemple, je suis tombé sur des pensionnaires super bienveillants. Pour eux, le sujet n’est plus tabou. Mais il y a aussi une minorité agissante qui s’appuie sur la religion et qui, elle, est assez difficile à convaincre. Certains d’entre eux m’expliquent que dans la Bible, il n’y a pas deux Adam ou deux Eve, que ça ne marche pas comme ça. Et puis, les réseaux sociaux nous ont fait du mal. On me parle systématiquement de ce jeune homo qui cherche à provoquer à travers la religion. Il touche beaucoup de monde sur TikTok, en plus de ça Hanouna en a remis une couche en l’invitant trois fois de suite dans son émission. Ça ne nous aide pas du tout, car ceux qui croient en Dieu se sentent méprisés, insultés.Tous les éducateurs vous diront qu’il y a un réel souci avec les religions. Mais cela ne touche pas que les jeunes. En ce moment, on essaie de tourner un clip de sensibilisation avec les joueurs de l’équipe de France. On a organisé une journée de tournage avec la FFF et, tout ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas gagné...Ce que l’on constate, c’est qu’il n’y a pas réellement de rejet de l’homosexualité en tant que telle, mais que les jeunes suivent simplement le dogme religieux qui s’imposent à eux, sans connaître la Bible ou le Coran. C’est pour ça que j’ai envie de faire intervenir des théologiens, des curés ou des imams, qui pourraient leur expliquer les choses, déconstruire des idées préconçues.Dire que la LFP et les clubs ne font rien, c’est faux. Seulement, je ne peux pas aller partout, Olivier Rouyer et SOS Homophobie non plus. Concrètement, il faudrait démultiplier les actions, établir une approche plus professionnelle, avoir des outils pédagogiques comme des vidéos simples et courtes, s’appuyer sur des exemples à suivre... Et, bien sûr, y mettre aussi les moyens. La LFP est sérieuse sur la question. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin.