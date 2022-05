« Que Liverpool soit champion, ça aurait emmerdé tellement de monde... »

Malgré un total de 92 points, scellé à l'issue d'une ultime victoire sur Wolverhampton, en remontant le score comme face à Aston Villa et Southampton, Liverpool a vu le titre de champion d'Angleterre lui échapper dimanche. Récit d'une journée de tension, d'excitation et de frisson, la dernière avant le mois d'août à la maison.

Les fumis, Ian Rush et le marchand de glace

Oser penser à l'impensable

Par Quentin Ballue, à Liverpool

Aston Villa restait sur 11 défaites consécutives en Premier League à l'Etihad Stadium. Mais du côté d’Anfield, on voulait y croire. Par passion peut-être plus que par raison, mais aussi par fidélité à la formule de Jürgen Klopp, qui s’affiche aujourd’hui sur des écharpes : lesont laissé place aux. Encore plus quand lesde Steven Gerrard menaient par deux buts sur la pelouse du leader. Un rayon de lumière dans le ciel bien couvert du Merseyside, néanmoins de courte durée, İlkay Gündoğan et Rodri ramenant rapidement les Reds à l’impitoyable verdict du classement , où lesles devancent finalement d’un point.La foule s’était fidèlement massée de part et d’autre d’Anfield Road, en attendant le bus rouge. Le poids-lourd a été précédé par Fabinho et sa Bentley, ou par Divock Origi et sa Rolls Royce, autorisés à pénétrer dans les entrailles du stade après le passage réglementaire du chien renifleur. Les deux véhicules ont évidemment été accueillis par des applaudissements. Le camion du marchand de glace Mr. Whippy y a aussi eu droit, au milieu de quelques éclats de rire, avant de s’échapper par Alroy Road. Une grosse demi-heure durant, les stewards ont dû composer avec l’impatience des supporters en herbe et lesà répétition. La police montée a offert une petite distraction en fendant la foule, et le souvenir laissé par les chevaux au milieu de la route a fait s'esquisser, là encore, quelques sourires.Puis les plots se sont abaissés, et les fumigènes ont été libérés. Le fameux bus rouge est arrivé, transperçant l’épaisse fumée sous les vivats, qui ont redoublé d’intensité au moment du signe de la main du boss Jürgen Klopp. Tout ça sous le regard bienveillant de la légende Ian Rush, immortalisée sur un mur au croisement d’Alroy Road. À 200 mètres de là, la cour du Sandon s'est vite remplie de supporters, et le sol de gobelets en plastique. Au moment du, le pub mythique, où John Houlding avait organisé la réunion qui a abouti à la création du LFC en 1892, avait presque des allures de kop entre les drapeaux, les écharpes et les fumigènes - pas vraiment appréciés par la sécurité. Tout était prêt.Solidarité familiale oblige, le petit Grayson, maillot home floqué du numéro 28 et de son prénom, a dû filer un coup de main en remplissant le frigo en Budweiser et en Estrella derrière le comptoir, pris d’assaut. Logique en voyant la quantité de bières qui a joyeusement fini par terre après l’ouverture du score de Villa. Des éclats de rire, il y en a eu aussi lorsque l’écran a notifié l’ouverture du score de Crystal Palace contre United. L’occasion pour lesde scander, dont on vous épargnera la traduction. Plusieurs rumeurs d’une égalisation de Villa à 3-3 à l’Etihad ont fait passer un frisson. Une fausse joie, mais au bout, une grosse fierté, quand même., glissait Craig en sortant du stade."Ça pourrait se produire ? Vraiment ?"Pour Darren, venu avec un badge à l’effigie de Gérard Houllier, dominaient, comme il le racontait près de la Main Stand :Reste néanmoins la possibilité d'ajouter une Ligue des champions aux deux coupes nationales déjà en poche, pour donner encore plus d'ampleur à la parade prévue dimanche. Comme le résumait Jürgen Klopp en d'adressant aux fans :