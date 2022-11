On connaît les grandes dates de la saison 2023-2024

MDG

On ne perd pas de temps en France. La LFP a dévoilé les premières dates de la Ligue 1 2023-2024. Après un passage à 18 équipes, le championnat de France verra donc son nombre de matchs diminuer. La reprise de la compétition se fera les 12 et 13 août 2023 et partira pour un long marathon de 34 journées de Ligue 1. Point important, il n’y aura qu’une seule journée qui se déroulera en semaine, le mercredi 20 décembre 2023. La Ligue fermera ses portes le 18 mai 2024. Pour la Ligue 2, la compétition reprendra un peu plus tôt, le 5 août. En revanche, elle fermera ses portes le même jour que sa grande sœur, le 18 mai 2024. Se joueront ensuite les barrages, pour l’accession dans l’élite du football français. Ils se tiendront du 21 au 24 mai 2024. Pour terminer, le barrage d’accession face au seizième de Ligue 1 se déroulera le 30 mai pour le match aller et le 2 juin pour le match retour. Le détail des journées n’a pas encore été dévoilé. On le découvrira le 10 novembre après la réunion de la LFP. D’abord, faisons en sorte que les joueurs finissent cette saison en un seul morceau.