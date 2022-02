OL-OM : retour au terrain

L'OL reçoit l'OM ce mardi soir, plus de deux mois après un match arrêté après quatre minutes de jeu. Depuis l'interruption définitive de la rencontre, les Olympiques se sont torpillés à coups de déclarations et de communiqués. Malheureusement, le sportif n'a que peu de chance de prendre le pas sur les péripéties en coulisses quand on se penche sur la liste des absents, même si l'opportunité de mettre Lyon loin derrière son rétro est grande pour Marseille.

Lyon Marseille Ligue 1 Diffusion sur

Un match en coulisses

Les malheurs de l'OL, l'opportunité de l'OM

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

72 jours après une soirée cauchemardesque au Groupama Stadium, la rencontre entre l'OL et l'OM va enfin pouvoir reprendre. Ou recommencer, tout simplement. Le 21 novembre dernier, l’Olympico avait tourné court alors qu’un supporter, niché dans la tribune nord de l'enceinte rhodanienne, avait lancé une bouteille d'eau touchant Dimitri Payet après moins de cinq minutes de jeu. La suite aura été un long calvaire, un sketch, entre les longues discussions, l'annonce très tardive de l'arrêt définitif de la partie et l'évacuation de près de 60 000 personnes. Deux mois plus tard, l'arène de Décines-Charpieu sonnera creux, ce mardi soir, pour un drôle deCet Olympico, qui va enfin avoir lieu, pourrait être le plus grand combat jamais vu sur un terrain qu’il n’atteindrait pas la guerre que se sont livrés les deux clubs en coulisses. À Marseille comme à Lyon, chaque camp a défendu son bifteck. Le ping-pong avait démarré quelques minutes après le fiasco avec les interventions des deux présidents, Jean-Michel Aulas et Pablo Longoria. Et cette question centrale : Ruddy Buquet souhaitait-il vraiment la reprise du match ? Celui-ci avait assuré ne pas avoir étéafin de, au grand dam des Gones, qui assuraient le contraire. Le temps n'a toujours pas fait son œuvre, puisque les deux rivaux sont encore aujourd'hui en désaccord, alors que l'OL et l'OM se livrent une bataille en coulisses depuis cette soirée noire., insistait Peter Bosz en conférence de presse à la veille du remake. La preuve que les bisbilles entre les dirigeants des deux camps n'ont pas aidé à calmer le jeu. Les sanctions prononcées par la commission de discipline (deux points de retrait dont un avec sursis pour l'OL et un huis clos du Groupama Stadium) n'ont rien arrangé aux désaccords entre les deux Olympiques, ni d'ailleurs les dates proposées par la LFP pour rejouer le match, dernier sujet de tension dans cette histoire. Si la date du 1février a été retenue, l'instance avait également proposé celle du 10 février. Deux possibilités ne faisant pas les affaires de l'OL, qui a été débouté après avoir saisi le CNOSF pour contester cette décision. Une nouvelle défaite pour les Gones, en attendant que le terrain ne rende enfin son verdict.La bande de Bosz ne devrait pas se présenter sur sa pelouse avec le costume de favori, le technicien néerlandais étant contraint de bricoler pour aligner un onze compétitif face à l'équipe de Sampaoli, qui sera lui privé de Bamba Dieng, Pape Gueye (CAN) et Gerson (retenu avec le Brésil). Les absents sont nettement plus nombreux et importants dans le camp d'en face. Toko Ekambi est à la CAN ; Paquetá est en Amérique du Sud avec sa sélection ; Dembélé a contracté la Covid-19 ; Kadewere était suspendu à la date initiale ; Da Silva est suspendu tout court ; et Aouar, Denayer et Diomandé sont sur le flanc. Sans compter les absences des petits nouveaux Romain Faivre et Tanguy Ndombele, logiquement pas qualifiés pour la rencontre., a modéré Sampaoli.L'opportunité rêvée est pourtant bien pour l'OM, qui pourrait presque mettre définitivement son adversaire dans le rétro en le reléguant douze points derrière lui au classement. Pour Lyon, le cauchemar n'est peut-être pas tout à fait terminé.