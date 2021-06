Nos conseils pour pronostiquer Croatie - Tchéquie sur MonPetitProno

Un résultat qui peut vous rapporter 68 points : Croatie 1-1 Tchéquie





Ce qu’on va jouer sur MonPetitProno, à titre d'info : Croatie 2-2 Tchéquie

Elle paraît bien loin la Croatie qui a mieux joué que la France lors des 45 premières minutes de la finale de Coupe du monde 2018. Pourtant, l’équipe n’a pas beaucoup changé avec la présence de Modrić, Perisić, Brozović ou encore Domagoj Vida. Sauf que c’est bien ça le problème, la Croatie est arrivée à la fin d’une ère et les meilleurs joueurs qui composent cette équipe sont vieillissants. Et même s’ils sont toujours aussi sexy, les jambes sont lourdes après une longue saison en raison de la Covid. Et face à une Tchéquie qui a montré face à l’Écosse qu’elle était très en forme, cela devrait être compliqué. Déjà que cela n’avait pas été simple pour les Croates - alors en pleine bourre et vainqueur de l’Espagne quelques jours plus tard - à l’Euro 2016 lors d’un deuxième match de groupe, déjà, qui les avaient vus partager les points avec une Tchéquie (2-2) menée par Tomáš Rosický et ses 36 balais.