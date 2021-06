Le casse-tête Benjamin Pavard

L’UEFA a rendu la conclusion de son enquête ce jeudi : Benjamin Pavard n’a pas perdu connaissance et pourrait être aligné sans problème contre la Hongrie ce samedi, quatre jours après avoir été mis K.-O. par son vis-à-vis allemand Robin Gosens. Mais si le diagnostic définitif d'un neurologue a confirmé que le joueur n'avait pas souffert de commotion, le corps médical a joué avec le feu en autorisant le latéral à revenir sur le terrain. Explications.

Le syndrome du fromage blanc

La solution : des changements temporaires ?

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR et FL dans le cadre de l'enquête "Les têtes en l'air" parue dans le n°173 de SO FOOT, sauf mentions.

Dans la nuit de mardi à mercredi, après une bonne victoire contre l’Allemagne, Benjamin Pavard a dormi comme un bébé. C’est ce qu’a ébruité l’encadrement des Bleus, pour rassurer sur l’état de santé du joueur, présent au décrassage au lendemain du match. À l’Allianz Arena, c’est le nez dans le gazon que le latéral français était déjà allongé, après s’être fait percuter l’arrière du crâne par le genou de Robin Gosens à l’heure de jeu., assurait le Battiston 2.0 au micro de beIN Sports. Raphaël Varane, lui, a suivi la scène de près., décrit le défenseur.Une priorité, vraiment ? Pas si on en croit les inquiétudes émises par la FIFPRO. Le syndicat des joueurs a estimé que le cas Pavard a été un peu trop vite évacué par le staff médical et a contacté l'UEFA. La charte en question, signée par les secrétaires généraux, les coachs et les médecins des 24 équipes engagées à cet Euro, prévoit notamment que. Benjamin Pavard, lui, n’a eu droit qu’à une gourde d’eau vidée sur la nuque, cinq questions posées par le doc censées permettre de voir si le joueur a encore la lumière à tous les étages, et a pu reprendre le jeu quelques minutes plus tard. Pourtant, après avoir demandé à l’équipe de France dessur la procédure suivie, l’UEFA a fini par donner les conclusions de son enquête. Celle-ci révèle queet ajoute que. Le Munichois est même passé mercredi entre les mains du neurologue Jean-François Chermann, qui a confirmé (plusieurs heures plus tard) que le Munichois n'a pas eu de commotion. Très bien, donc tout est bien qui finit bien ? Pas si vite.Deux choses permettent de dire que les médecins ont autorisé trop hâtivement le numéro 2 des Bleus à revenir sur le terrain face à l'Allemagne. Primo, une commotion n’implique pas forcément une perte de connaissance. Pour expliquer cette blessure dans une longue enquête publiée dans le n°173 deen février 2020, Jean Chazal comparait le cerveau et sa boîte crânienne à du fromage blanc et son pot en plastique., expliquait le neurochirurgien retraité du CHU de Clermont-Ferrand.Deuxio, c’est justement après des examens faits à la hâte que trop de commotions sont passées à travers les mailles du filet. Certains médecins de club estimaient justement que procéder à un examen à même la pelouse était presque inutile., affirmait Philippe Pasquier, médecin du FC Sochaux pendant quatorze ans.Pour bien faire et respecter les recommandations prises par l’UEFA, les équipes médicales auraient dû dans un premier temps amener au vestiaire Benjamin Pavard pour le soumettre à un test plus poussé. Mais même entre quatre murs et à l’abri des regards, un joueur ne peut pas se rendre compte du mal dont il souffre., avertissait le chercheur Eric Neumann. Ne voulant pas être envoyés à l’infirmerie pour ce qu’ils croient être un simple bobo à la tête, certains peuvent même « truquer » le diagnostic. Kylian Mbappé en sait quelque chose. Tamponné par Anthony Lopes en janvier 2018, le Parisien savait qu’il pouvait rater le match suivant contre le Real si une commotion était confirmée. Dans l’émission, il raconte son tour de passe-passe :[le médecin]Un témoignage qui résume parfaitement la méconnaissance de ceux qui sont les premiers concernés.Ok, super, mais si Benjamin Pavard va bien aujourd’hui, pourquoi en faire tout un foin ? Tout simplement parce que si les experts recommandent six à quinze jours de repos complet, entrecoupés de tests à +24h, +72h et avant la reprise et réalisés par des experts dans un cadre clinique, c’est que prendre un deuxième choc sur la tête quelques minutes ou quelques jours après le premier peut s'avérer dévastateur. Philippe Azouvi, professeur de médecine physique et de réadaptation à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, mettait justement en garde contreparlant de possible. Les joueurs ne le savent pas, mais, derrière ce second impact, se cache le risque, comme l’estimait le docteur Emmanuel Orhant, responsable médical de la FFF. Un ratio qui fait froid dans le dos.En évacuant (trop ?) rapidement les « soupçons » de commotion, le staff médical n’a peut-être pas pris toutes les précautions avec Benjamin Pavard à l'instant T. Et l’aligner comme si de rien n'était contre la Hongrie quatre jours seulement après cet épisode aurait relevé de l’inconscience. Si un protocole existe, c’est pour être suivi au pied de la lettre. Et s'il n'est pas suivi, c'est aussi peut-être parce qu'il n'est pas assez clair ou adapté. Contacté par nos soins ce jeudi, un des membres de la FIFPRO ne décolérait pas :Pour Peter McCabe, directeur général de Headway (un organisme qui cherche à sensibiliser sur les dangers des blessures à la tête), dans des propos rapportés par le, cette histoire est. Plusieurs voix exhortent notamment les instances du foot à copier ce que font leurs homologues du rugby, bien plus alertes sur ce sujet, et demandent notamment que des changements temporaires soient permis pour laisser le temps de réaliser des tests dans de bonnes conditions, ainsi que la présence d’un délégué neutre chargé de repérer les possibles commotions. Voir un joueur inanimé sur une pelouse ne peut pas laisser de marbre, et la frayeur Christian Eriksen a pu le rappeler, bien que les causes soient bien entendu complètement différentes. Mais si le Danois a pu échapper au pire, c’est parce que tout le monde, joueurs et secouristes, était sensibilisé aux arrêts cardiaques. Et il serait grand temps que les commotions soient considérées à leur juste valeur pour éviter de futurs drames.