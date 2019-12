Nîmes laisse l'OL se remettre en confiance

Réduit à dix très rapidement puis à neuf avant la pause, Nîmes a pris une nouvelle taule en sombrant en deuxième période. Voilà qui permet à Lyon de se ressaisir avant sa finale contre Leipzig.

Rouges comme des Crocos

Nîmes (4-4-2) : Bernardoni - Paquiez, Briançon (c), P. Martinez, Miguel (L. Valls, 80e) - Ferhat (Valério, 87e), Fomba, T.Valls, Philippoteaux - Badués (Sainte-Luce, 72e), Ripart. Entraîneur : Bernard Blaquart.



Lyon (4-2-3-1) : A. Lopes - K. Tete, J. Andersen, Denayer, Rafael (Bard, 46e) - T. Mendes, Caqueret - B. Traoré, Depay (c) (Reine-Adélaïde, 76e), Aouar (Tousart, 68e) - M.Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.

Un premier rouge direct avec 4 minuscules minutes, une double biscotte récoltée juste avant l'entracte : dire que le Nîmes Olympique ne s'est pas rendu le match facile ce vendredi soir aux Costières - un peu plus d'un an après avoir fait sensiblement la même chose contre Nice - serait un bel euphémisme. Entre des Crocos qui ne savent plus vraiment ce qu'est une victoire et se remettaient à peine d' une rouste terrible encaissée quatre jours plus tôt et un OL à la recherche de sensations, le duel n'a pas longtemps duré. Il fallait bien ça pour que les Rhodaniens se remettent à l'endroit et s'oxygènent un chouilla avant de recevoir Leipzig. Pour les pauvres Nîmois, bons derniers de Ligue 1, ça fait 10 dans la musette en deux matchs.Un choc 245 secondes après le premier coup de sifflet d'Olivier Thual, un Maxence Caqueret au sol et l'objet rouge sorti d'emblée par l'arbitre de la rencontre : la partie n'a pas mis bien longtemps à basculer, aux Costières, avec l'exclusion logique de Théo Valls. Profitant des premiers espaces, Moussa Dembélé croise trop (10) mais Nîmes garde la dalle et c'est Briançon qui enflamme la partie en forçant Lopes au réflexe sur un coup-franc de Zinedine Ferhat (11). La chance est déjà passée pour les locaux : Pablo Martinez fait obstruction à Bertrand Traoré dans la zone interdite et Memphis retrouve les filets avec une panenka (0-1, 16). Le Néerlandais profite d'un caviar d'Houssem Aouar mais tape le poteau (21). Pour assurer le spectacle avant de repartir aux vestiaires, Gaëtan Paquiez arrive comme une furie sur Rafael - qui sortira sur blessure pour offrir un grande première à Melvin Bard - et prend lui aussi la porte (40).En deuxième, les têtes arrêtent de tomber chez les Crocos - qui évoluent avec Ripart en arrière gauche et le seul Ferhat devant - mais leur solidité se détériore. Joachim Andersen envoie d'abord un drop (60), puis l'heure de jeu passée, les vannes ne tardent pas à s'ouvrir. Memphis plie l'affaire avec un pétard dans le petit filet de Bernardoni (0-2, 64). Puis fait trembler le portier sur une montée de Kenny Tete (66). L'international Espoirs ne peut rien lorsque Anthony Briançon dévie une frappe d'Aouar suite à un contrôle orienté terrible du Lyonnais (0-3, 71) et est sauvé par le drapeau quand Tete trouve la faille (73). C'est ensuite au tour de Andersen d'apporter son coup de patte de loin (0-4, 79) pour clore le spectacle.