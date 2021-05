Kovač : « Que du bonus »

AD, au stade Auguste-Delaune

Niko est Kovač(u) par ses joueurs.Il faut dire que son équipe n'a pas gambergé, après la défaite encaissée sur le gong face à Lyon la semaine passée au stade Louis-II (2-3 ). Ce dimanche après-midi, l'AS Monaco a en effet déjà retrouvé goût à la victoire et celle-ci était quasiment obligatoire dans la lutte à la troisième place qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Monégasques ont disposé sans trop trembler du Stade de Reims au stade Auguste-Delaune (0-1) et reste sur le podium de la Ligue 1 avec 74 points, soit un de plus que son dernier bourreau. «, a considéré, en conférence de presse, l'entraîneur de l'ASM.Une victoire et un coaching gagnant pour le technicien croate puisque c'est Eliot Matazo qui a ouvert le score, synonyme de premier but en Ligue 1 pour le Belge de 19 ans replacé milieu offensif pour pallier «» . «, a souri Eliot Matazo, après la rencontre.» Prochaine échéance, pour les joueurs du Rocher : la demi-finale de Coupe de France à Rumilly-Vallières, équipe de National 2, ce jeudi 13 mai. «» , a lancé Niko Kovač. En tout cas, pour ce qui est du club, plus aucune finale dans la doyenne des compétitions depuis 2010 et plus aucun sacre depuis 1991.Niko, Banco ?