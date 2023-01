Nice tombe dans Le Puy, Monaco se vautre contre Rodez

2010 - Nice, finaliste de l'édition 2022, n'avait plus perdu en Coupe de France contre un club classé au mieux en 3e division depuis 2010 contre Plabennec, déjà en 32es (1-2). Chute. #LPF43OGCN pic.twitter.com/J63HTCfm3r — OptaJean (@OptaJean) January 7, 2023

Les résultats des matchs de 18h

Le Puy (N1) 1-0 Nice

Vire (N3) 0-2 Nantes

Stade plabennecois (N3) 2-0 Vannes (N2)

Villerupt Thil (R1) 1-6 Annecy

Granville (N2) 0-3 Niort

Thaon (N3) 0-0 (4-2 TAB) Amiens

C'est ce qu'on appelle tomber dans le Ponot.Finaliste de la dernière édition, l'OGC Nice a pris la porte dès les 32de finale de la Coupe de France sur la pelouse du Puy (1-0). Déjà buteur lors des deux tours précédents, l'inévitable Mohamed Ben Fredj a mis le club de N1 devant à la suite d'une perte de balle de Khéphren Thuram (3). Nicolas Pépé n'a pas réussi à redresser suffisamment le ballon après un tir de Sofiane Diop (31), et Jonathan Millieras a préservé sa cage en deuxième période en détournant la frappe de Thuram sur son poteau (64) et en repoussant la tentative de Gaëtan Laborde (79). Le club de N1 signe l'un des exploits du week-end et plonge le onzième de Ligue 1, qui n'a plus gagné depuis le 6 novembre, dans le doute...Un autre gros poisson s'est pris dans les filets ce samedi, puisque l'AS Monaco a été éliminée par Rodez, 17de Ligue 2, aux tirs au but (2-2, 4-5 TAB). Maghnes Akliouche (23) et le capitaine Wissam Ben Yedder (37), auteur de son douzième but de la saison, ont pourtant permis à l'ASM de mener 2-0. Pour sa première apparition officielle, Thomas Didillon a dû s'incliner sur une tête de Joseph Mendes juste avant la pause (42). Mis en échec par Sébastien Cibois (51, 54), les Monégasques ont fini par payer leur incapacité à se mettre à l'abri. La parade de Didillon face à Clément Depres a évité l'égalisation (71), mais le RAF a continué de pousser et a logiquement marqué par Aymen Abdennour (80). Didillon a sauvé l'ASM devant Depres (88), et le portier asémiste a remis ça dans la séance des tirs au but en s'opposant à Killian Corredor... Mais Aleksandr Golovin a tiré au-dessus, et Cibois a écœuré Soungoutou Magassa, envoyant ainsi le RAF au tour suivant. À noter la victoire 2-0 de Plabennec (N3) face à Vannes (N2), la qualification de l'ES Thaon (N3) contre Amiens avec un grand Raphaël Rodríguez dans les cages (0-0, 4-2 TAB), et le doublé de Vincent Pajot lors de la balade d'Annecy contre le petit poucet Villerupt Thil (1-6).Expulsion : Rother (50) pour Thaon