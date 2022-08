L'Ilie au trésor

Première recrue de l’été niçois, Rareș Ilie (19 ans) a aguiché les suiveurs du Gym en un temps record, au point d’être annoncé titulaire face à Strasbourg, ce dimanche. Très loin de Lausanne, où de fantaisistes rumeurs l’ont envoyé en prêt, le nouvel atout offensif de Lucien Favre grandit à vue d'œil et semble être taillé pour ramener la Roumanie dans le viseur des recruteurs français, tant il fait l’unanimité dans son pays, habitué à la critique facile. Couvé par Adrian Mutu, qui lui avait donné les clés de l’attaque du Rapid Bucarest, Ilie a bénéficié d’une formation plus poussée que les mômes lancés par Gheorghe Hagi, et qui n’ont pas confirmé. Discipline de pointe, travail physique supplémentaire, dézonage permanent, le tout au service d’une personnalité affirmée. Vers l’infini et au-delà ?

« Rareș a voulu arrêter le football à cause d’un Osgood-Schlatter, alors que tout était normal pour son âge. La gêne était permanente, et comme il n’acceptait pas les critiques, on est vraiment passés à côté de la catastrophe. »

La perle Rareș

« D’habitude, les jeunes joueurs roumains sont maigrichons, ont peur du contact et perdent leurs moyens dans les grands moments, quand il s’agit de jouer avec le cœur et les tripes. Lui, il n’a peur de rien. »

Rapidement vôtre

« Rareș a l’étoffe d’un champion. S’il réussit à Nice, je lui prédis une carrière sensationnelle, dont on se souviendra pendant très longtemps. »

Sous l'aile de Lucien Favre

On l'a déjà vu plein de fois à Bucarest, en situation, cette fois Rareș Ilieest en une-deux avec Gouiri avant de trouver Stengs ! LA 5G ROUMAINE DÉBARQUE À NICE !La première pierre d'un édifice que l'on espère grandiose.#OGCNice #ogcn #OGCNTorinopic.twitter.com/giifaXp1Ss https://t.co/oLQ2Q65tGT — Foot Roumain(@FootRoumain) July 30, 2022

Par Alexandre Lazar, à Bucarest et Buftea (Roumanie)

Propos de Mihai Trăistaru, Laurențiu Tudor, Cristian Ion, Adrian Mutu, Cristian Săpunaru et Antonio Sefer recueillis par AL. Propos de Lucien Favre tirés d'OGC Nice TV et L'Équipe. Photos : Icon Sport, ACS Juniorul et Ștefan Constantin.

S’appeler Ilie tout en étant un joueur offensif en Roumanie, c’est d’abord se farcir des comparaisons pompeuses avec Adrian Ilie, « Cobra » parmi les chauve-souris, dont la Colombie, Faryd Mondragón et le stade Gerland se souviennent encore . Difficile aussi d’avoir un prénom en guise de nom de famille, quand celui-ci a été porté sur les hauteurs du classement ATP par Ilie Năstase, avant de pilonner les Girondins de Bordeaux un soir de décembre 1982, par l’entremise d’Ilie Balaci. Mais à vrai dire, du haut de ses 19 piges, Rareș Ilie n’en a cure. Arrivé dans la vie de l’OGC Nice le 17 juillet dernier, contre 5 millions d’euros bonus inclus, après un transfert éclair bouclé en quelques jours et en vase clos, l’international roumain U19 est investi d’une double mission sur la Côte d’Azur. D’abord, il doit prouver que l’Allianz Riviera n’est qu’une étape avant le gratin qu’il s’est proposé d’atteindre. Avant d’enfiler ses habits de Marco Polo, d’ouvrir une nouvelle route de la soie pour les techniciens roumains et briser le plafond de verre qu’ils se sont imposé. Pour que son pays arrête de vivre dans le passé, tout simplement.» , avance Mihai Trăistaru, président de l’ACS Juniorul. Le principal club formateur de Rareș Ilie, partenaire du Rapid Bucarest depuis 2019, a récupéré 25% de son transfert vers le Gym (soit un million d’euros). Fondée en 2014, cette académie du troisième arrondissement de la capitale roumaine, aux infrastructures désuètes, a démarré son activité dans deux parcs, sur des terrains de minifootball. La base numéro un de l’ACS ne dispose que d’un terrain grandeur nature, loué par l’IOR, une société d’optique spécialisée dans la production de lentilles civiles et militaires.Loin, très loin, des moyens dont dispose l’Academia Hagi à Ovidiu, sur les bords de la mer Noire, leur unique concurrent en termes de quantité de joueurs produits. «, poursuit Trăistaru.» Surclassé avec les 2001 dès le départ, Ilie (né en 2003) impressionne à chaque tournoi, au point de susciter l’intérêt de l’intégralité des formations que l’ACS Juniorul affronte : Shakhtar Donetsk, Rubin Kazan, Kuban Krasnodar... Pourtant, un problème de croissance lui met du plomb dans l’aile. «» , abonde Cristian Ion, un de ses anciens entraîneurs à l’ACS.» , complète Mihai Trăistaru. Une force tranquille et intérieure qu’il doit aussi aux préceptes prônés par l’ACS Juniorul. «, pointe Laurențiu Tudor, directeur sportif de l’ACS et autre formateur d’Ilie.Au Rapid Bucarest, entité historique en reconstruction totale après la faillite de 2016, Ilie effectue ses débuts en professionnel il y a moins de deux ans, face au Pandurii Târgu Jiu. Si les statistiques ne suivent pas encore en deuxième division roumaine, ses qualités sautent aux yeux. Lorsque Mihai Iosif passe principal en mars 2021, le numéro 10 échoue volontairement sur les épaules d’Ilie. Meneur de jeu axial ou excentré, omniprésent entre les lignes, l’espoir devient une certitude et découvre rapidement l’élite roumaine, en même temps qu’il obtient son bac, avec un 9,94 sur 10 de haute volée. À mi-saison dernière, lorsqu’un Adrian Mutu aux dents longues reprend une formationmoribonde, qui vient d’échouer à se qualifier pour les play-offs de Liga 1, Rareș Ilie finit même par exploser en cumulant 4 buts et 5 passes en 9 matchs (6 et 10 sur la saison), ce qui lui permet d’éclipser d’autres prospects moins réguliers, à l’instar d’Octavian Popescu.Au sein d’un 4-3-3 taillé pour son style de jeu, Ilie passe au cœur du projet. Le plus souvent ailier gauche, parfois relayeur avancé, il dézone, repique vers l’axe ou se déporte sur le flanc. Toujours en mouvement, sa vision, son flair, sa capacité d’élimination et sa science du un contre un donnent libre cours à l’extase des supporters grenats. Beaucoup de combinaisons, de une-deux, cette capacité à être plus rapide balle au pied que sans grâce à une conduite et une technique aimantées, et un caramel qui sert de carte de visite, fin avril . Une feinte du droit pour coucher quatre défenseurs de Sepsi, avant de finement piquer le cuir de l’extérieur, et toujours du droit, au-dessus du portier Niczuly. «» , souligne Cristian Săpunaru, son ancien capitaine au Rapid, vainqueur de la Ligue Europa avec Porto (2011).En coulisses, Lucien Favre est libre de tout contrat, et s’active déjà. «» , glissera le technicien suisse - qui l’a observé pendant presque six mois - une fois de retour à Nice. Un réel gage de confiance. Mis au courant de son transfert en pleine session chant, en voiture avec « Săpu » et Drăghia, Ilie sortait pourtant d’un Euro U19 en demi-teinte, sauvé par ses éclairs dans le dernier quart d’heure contre la France. À peine arrivé à Faro pour le stage de pré-saison, le voilà qui donne déjà des idées à son nouveau coach, après 82 minutes encourageantes contre la Roma : «» Dans son style caractéristique, l’ancien artiste de l’ACS Juniorul a soigné son entrée sur scène face au Torino, pour sa première non officielle à l’Allianz Riviera, en s’appuyant sur Amine Gouiri avant de caviarder Calvin Stengs.De bon augure pour Adrian Mutu, qui continue de suivre l’évolution de son ancien élève et se joint à l’unanimité autour d’Ilie : «» Affublé du numéro 18, laissé vacant par Mario Lemina, Ilie est aussi sorti du banc la semaine passée à Toulouse, passant aisément de relayeur droit à ailier gauche, où ses qualités s’expriment tout de même plus naturellement. Juste, précis, combatif et impassible pour son immersion dans la cour des grands, il s’est également signalé de loin, une autre facette de son jeu qu’il peut mettre à profit en fonction du profil de l’adversaire. Ne reste qu’à prendre encore plus de risques, tout en évitant l’écueil de la solution personnelle permanente, lorsque la confiance s’installera.» , martèle Antonio Sefer, ailier droit du Rapid. Alors que la Roumanie n’est plus vraiment dans les plans des recruteurs français, la réussite - ou non - de Rareș Ilie, qui sera accompagné et supervisé par son père durant six mois, pourrait entraîner un effet domino. Parce que Dragostea din tei ne sera jamais passé de mode , parce que Dragoș Grigore était définitivement une erreur de casting, et parce que les portiers - Ciprian Tătărușanu en tête - ne sont pas les seules valeurs sûres du pays des ours.