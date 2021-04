Nice signe un joli succès contre Montpellier

Nice (4-3-3) : Benítez - Lotomba (Ndoye, 81e), Todibo, Saliba, Kamara - Claude Maurice, Scheiderlin, Boudaoui (Lees-Melou, 64e) - Atal (Daniliuc, 64e), Dolberg, Rony Lopes (Nsoki, 90e+1). Entraîneur: Adrian Ursea.



Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia, Cozza (Vidal, 79e), Congré (Le Tallec, 60e), Ristić - Mollet (Škuletić, 79e), Ferri (Chotard, 60e), Savanier - Laborde, Delort, Mavididi (Wahi, 60e). Entraîneur: Michel Der Zakarian.

Les Aiglons commencent à faire leur nid à l'Allianz Riviera.Après cinq minutes passées dans l'essoreuse montpelliéraine, Nice a posé sa patte sur le match et n'a eu besoin que d'une mi-temps pour renverser la table et signer un succès mérité (3-1). L'Europe s'éloigne pour les Héraultais.Pas le temps de niaiser pour les deux équipes, malgré un match disputé à l'heure de l'apéro sous le beau soleil de la Côte d'Azur. Mollet échoue sur la barre de près (2), avant de voir la paire Delort-Laborde faire encore des merveilles en deux coups de tête : offrande du premier, but du second et voilà Montpellier déjà lancé. Avant de caler, sèchement. La perte de balle de Ferri au milieu est fatale et permet à Dolberg de décaler Boudaoui pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Tout d'un coup, les Aiglons sont plus haut, gagnent les duels et profitent des espaces qui leur sont offerts pour se projeter régulièrement en direction du but d'Omlin.Une domination matérialisée en l'espace de deux minutes. Sur coup franc, Todibo coupe parfaitement le centre de Claude Maurice pour devancer la sortie d'Omlin et s'offrir son premier but en Ligue 1. Dans la minute suivante, la percée de Rony Lopes est conclue par l'ancien Lorientais après une mauvaise intervention de Congré. Les protégés d'Adrian Ursea sont toujours pied au plancher dès la reprise et continuent de se procurer plusieurs situations (47, 49, 57, 83), avant que les deux équipes ne baissent peu à peu le pied. Tout juste si Laborde nous offre un geste acrobatique délicieux, mais pas du goût de Benítez (80), avant de trouver l'extérieur du poteau (84).La course à la huitième place est totalement relancée.