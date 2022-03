Nice s'en sort bien à Montpellier

? ??? ?? ????? | 0⃣ - 0⃣ | #MHSCOGCNÀ 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps, l'@ogcnice évite une défaite sur la pelouse de @MontpellierHSC. Nul mérité ?? Le résumé dispo dans quelques minutes sur l'appli #FreeLigue1 ? https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/qHG5OelAiq — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) March 12, 2022

Omlin - Souquet (Sambia, 78e), Cozza, Estève, Ristić - Chotard, Ferri - Germain (Makouana, 85e), Savanier, Mollet (Delaye, 78e) - Wahi. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Benítez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (Schneiderlin, 46e), Rosario, Lemina (Thuram, 81e), Stengs (Guessand, 86e) - Delort (Dolberg, 70e), Gouiri (Brahimi, 70e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Attention : c'est la première fois que Savanier rate quelque chose dans sa carrière.Une fois n'est pas coutume, Montpellier a concédé ce samedi le match nul face à Nice, son premier en championnat depuis début octobre. Les Héraultais ont eu beau être en supériorité numérique pendant l'intégralité du second acte, ils n'ont pu glaner leur troisième succès en 2022. Le ton de ce match est rapidement donné lorsque Boudaoui trouve Delort en profondeur, l'ancien idole de la Mosson trouvant le montant (4). Une minute plus tard, c'est son ancien distributeur de caviars Téji Savanier qui répond en lançant Wahi d'un superbe extérieur du pied pour une frappe trop croisée. Savanier est encore celui qui tire un corner à droite et qui trouve le bout de la chaussure d'Estève, mais Benítez se couche vite (24). Le tournant du match arrive à la 34minute quand Wahi, qui a pris le meilleur sur Dante, est déséquilibré par le Brésilien dans la surface. Penalty pas forcément illogique, sans être incontestable non plus, mais le carton rouge semble bien sévère. Après quelques minutes de tergiversation, Savanier s'élance et tente une panenka... qui atterrit tranquillement dans la niche du gardien visiteur (39).En deuxième période, si la pluie est toujours présente, le rythme l'est un peu moins. Réduits à dix, les Niçois sont logiquement prudents, même s'ils pointent plusieurs fois le bout de leur nez dans le camp montpelliérain. L'essentiel du danger vient des Héraultais, et des pieds du milieu à la teinture blonde. Malgré son échec sur penalty, Savanier continue en effet de régaler et de balancer d'excellents ballons dans la surface des Aiglons. Germain pense profiter de l'un d'eux, mais sa déviation échoue sur le poteau et le prive de l’ouverture du score (53). Les hommes de Galtier n'hésitent pas à sortir, et Dolberg est tout proche de faire baisser la température sur un contre supersonique, mais sa tentative tutoie le poteau (76). Le MHSC fout le feu en fin de rencontre, mais les défenseurs niçois sont de bons pompiers et contiennent l'incendie pour ramener un point de ce déplacement.Pendant ce temps-là, Dall'Oglio se déguise en Nagelsmann.