Nice atomisé par la furie lensoise

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina - Haïdara, Doucouré, Fofana (Berg, 81e), Frankowski - Da Costa (Clauss, 74e) - Ganago (Kalimuendo, 46e), Sotoca (Machado, 90e). Entraîneur : Franck Haise.



Nice (4-4-2) : Benítez - Atal (Lotomba, 45e), Todibo (Daniliuc, 81e), Dante, Bard (Brahimi, 68e) - Kluivert (Stengs, 68e), Rosario, Lemina, Gouiri (Thuram, 68e) - Delort, Guessand. Entraîneur : Christophe Galtier.

C'était un après-midi pour se remettre d'équerre, après une période délicate.Mais à une semaine de Paris-Roubaix, les Niçois ont connu l'enfer du Nord bien avant l'heure. Pourtant en supériorité numérique pendant 40 minutes, les hommes de Galtier ont sombré comme rarement cette saison.Douze tirs, 67% de possession à la mi-temps : les Niçois auront pourtant mené la danse pendant 45 minutes dans un Bollaert à guichets fermés pour la quatrième fois de suite, et mis à contribution Leca plus que le portier n'en demandait. Amine Gouri (2, 9) puis Justin Kluivert (12) s'y essayent, avant que Willy Delajod ne bouscule le plan du coach artésien Franck Haise. À la suite d'un contact entre Haïdara et Attal, l'homme en noir accorde d'abord un coup franc aux Lensois, se ravise après consultation de son assistant avant d'aller piocher le rouge au fond de sa poche. L'intervention de Haïdara est jugée trop tardive, le piston du soir - préféré à Clauss - file à la douche (16). Réduits à dix, les Sang et Or basculent sur deux lignes de quatre, subissent des assauts peu dangereux (22, 25, 27, 37, 43, 45) et serrent les rangs.Stérile, la clique à Christophe Galtier se fait cueillir naïvement après le repos. Franck Haise a le pif, fait entrer Arnaud Kalimuendo et le Racing se projette de suite. La défense niçoise est en flottement, le titi parisien saisit la perche au vol pour conclure du gauche. Deuxième secousse quatre minutes plus tard, avec cette fois Cheick Doucouré qui ouvre son pied droit à vingt mètres pour envoyer Walter Benítez au fond de ses filets. Les Azuréens sont K.O debout, Mario Lemina claque son pied bien trop haut et est lui aussi expulsé après un deuxième jaune en sept minutes (57). Bollaert régale de sa ola pendant que Kalimuendo, encore, achève le récital. Pis, il fait aussi craquer les nerfs de Dante, expulsé à son tour (92).À une semaine du derby du Nord, les Sang et Or ont montré qu'ils en avaient encore sous la semelle pour s'offrir une fin de saison haletante. Les Niçois, eux, viennent de gratter six pauvres points sur dix-huit.Le retour sous le soleil azuréen va piquer.