Neymar à Barcelone pour l'ouverture du procès autour de son transfert au Barça

Face à face loin d'être facile pour le Ney'.Buteur et vainqueur du Classico ce dimanche soir face à Marseille (1-0), Neymar n’a pas pu savourer cette victoire et profiter d’une grasse matinée. Ce lundi matin, l’ancien catalan était attendu au tribunal de Barcelone pour répondre à une affaire de malversations qui datent de 2013. Même si le champion olympique 2016 ne pourra que témoigner à la barre à partir de vendredi (ou le vendredi 28 octobre), sa présence était obligatoire.Rappel des faits : en mai 2013, Neymar quitte Santos et rejoint le FC Barcelone pour la somme officielle de 51,70 millions d’euros. Un montant jugé falsifié par le fisc espagnol qui aurait été alerté de cette supercherie par la société DIS, qui détenait à cette époque près de 40% des droits d’image du meilleur ami de Michel Teló. En réalité, le montant total de ce transfert s’élevait à près de 107 millions d’euros. Sur le banc des accusés, Neymar est accompagné de deux anciens présidents du FC Barcelone à savoir Sandro Rossel et Josep Maria Bartomeu, l’ancien dirigeant de Santos Odilio Rodrigues Filho et enfin son père et sa mère. Le parquet espagnol requiert deux ans de prison pour le Brésilien. Le verdict sera prononcé le 31 octobre prochain.Un Halloween très flippant, pour le coup.