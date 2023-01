Neuf points de pénalité pour la Juventus ?

BB

Avec Calcio-magouilles, on s'en met plein les fouilles.Depuis plusieurs mois, la Juventus est empêtrée dans une affaire de réduction de dépenses fictive et de plus-values illégales réalisée sur des transferts. Dans le cadre de cette affaire, le procureur de la Cour d'appel a requis un retrait de neuf points pour la Vieille Dame.À cette sanction est également assortie une peine d'interdiction d'exercer leurs fonctions de vingt mois et dix jours pour Fabio Paratici, l'ancien directeur sportif, aujourd'hui à Tottenham, seize mois pour Andrea Agnelli, président du club entre 2010 et novembre 2022, douze mois pour l'ancien Ballon d'or Pavel Nedved, vice-président de 2015 jusqu'à sa démission générale en novembre dernier, ainsi que Paolo Garimberti et Maurizio Arrivabene, anciens membres du conseil d'administration. De nombreux autres clubs italiens avaient écopé d'amendes en avril dernier, accusés de complicité dans le cadre de ces plus-values illégales, destinés à maquiller les comptes de la Juve.Si la Vieille Dame ne peut même plus utiliser des subterfuges pour se refaire une beauté...