Naples corrige Sassuolo

La crise est vite passée à Naples.Après avoir déchanté la semaine dernière à Empoli (3-2), les Napolitains ont profité du fait que Sassuolo se pensait déjà en vacances pour coller une raclée et soigner les têtes. Dès les premières secondes de jeu, Osimhen profite d’une mauvaise passe en retrait de Chiricheș pour faire parcourir un premier frisson sur les buts de Consigli, mais le poteau vient d’abord prêter main forte au gardien des(2). Quelques minutes plus tard, Kalidou Koulibaly vient couper un corner au point de penalty pour ouvrir le score de la têteavant d’être imité par le buteur nigérian. Les hommes de Spalletti ont déjà fait le break, mais Lozano profite d’une galette d’Osimhen pour planter une nouvelle banderilleavant que Dries Mertens ne vienne enfoncer le clou d’un superbe coup de canon. Au bout de vingt minutes, le Napoli est déjà tranquille et peut gérer jusqu’à la pause.Naturellement, avec un résultat acquis en début de rencontre, la seconde période a été plus calme même si Dries Mertens s’offre un doublé à la suite d’un joli mouvement collectif. De l’autre côté, Frattesi force Ospina à intervenir pour la première fois, mais le milieu italien est bien gêné par Koulibaly sur le centre en retrait de Müldür (60). Les locaux, eux, ne lâchent pas le morceau, mais Osmihen est rattrapé par la patrouille pour une position de hors-jeu (71) avant que Rrahmani n’inscrive son quatrième but de la saison en Serie A après avoir hérité du ballon seul dans la surface adverse. Histoire de sauver l’honneur, Maxime Lopez ferme son pied au dernier moment pour tromper le gardien colombien en toute fin de rencontreÀ défaut de mettre la pression sur le Milan dans la course au titre, les Napolitains s’assurent un petit matelas sur le podium en attendant que la Juve ne reçoive Venise ce dimanche.: Ospina - Di Lorenzo (Zanoli, 82), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam, 82) - Zambo Anguissa, Ruiz (Demme, 77) - Lozano (Politano, 77), Mertens, Insigne - Osimhen (Elmas, 77).: Luciano Spalletti.: Consigli - Müldur, Chiricheș (Ayhan, 46), Ferrari, Rogerio - Frattesi (Magnanelli, 71), Lopez - Berardi, Raspadori, Đuričić (Henrique, 25) - Scamacca (Defrel, 46).: Alessio Dionisi.