Nantes cartonne contre Bordeaux

1

Nantes (4-4-2) : Lafont - Corchia (Fábio, 88e), Girotto, Pallois, Appiah - Blas (Emond, 82e), Louza, Chirivella, Simon (Coco, 82e) - Kolo Muani, Coulibaly (Pereira De Sa, 71e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Bordeaux (4-3-3) : Costil - Kwateng, Mexer (Baysse, 58e), Benito, Sabaly - Adli, Lacoux (Oudin, 58e), Bašić - Zerkane (De Préville, 58e), Mara (Traoré, 58e), Hwang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

La passe de trois.Large vainqueur de Bordeaux, ce samedi après-midi (3-0), le FC Nantes a poursuivi de la meilleure des manières la mission maintien qu'il a enclenchée depuis maintenant plusieurs semaines en enchaînant du même coup un troisième succès consécutif. Les Canaris ont pris l'avantage grâce à Kalifa Coulibaly, à la réception d'un bon centre de Ludovic Blas et qui a catapulté sa tête au fond des filets de Benoît Costil. Sans la maladresse de Randal Kolo Muani, seul devant le but (25), ils auraient même dû doubler la mise avant la pause. Longtemps asphyxiés, les Girondins n'ont relevé la tête qu'à la fin du premier acte. Mais Hwang Ui-jo (38), puis Youssouf Sabaly (45) ont tous les deux manqué de justesse au moment d'ajuster Alban Lafont.Et ce défaut d'efficacité s'est payé cash, au retour des vestiaires : depuis le côté droit, Kolo Muani s'est amusé devant Loris Benito, poussant le défenseur suisse à la faute dans sa propre surface. Une erreur qui a régalé Imran Louza, ravi de doubler la mise sur péno. Décisif sur cette action, RKM s'est ensuite mué lui-même en buteur en envoyant un missile dans la cage girondine après le gros boulot de Moses Simon côté gauche. Dennis Appiah aurait même pu corser encore un peu plus l'addition, si sa tentative n'avait pas frappé la barre en fin de match (87). Avec trois pions, trois points et trois victoires de suite, le compte est bon pour des Nantais toujours barragistes, mais qui reviennent à un point de Lorient et Strasbourg… et à deux points de leur adversaire du jour.La sueur de plus en plus présente, sur les fronts de Jean-Louis Gasset et ses joueurs…