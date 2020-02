Moussa, un pavé dans la mare

Buteur face au Vitória Guimarães avec le FC Porto, Moussa Marega a subi des cris racistes de la part du public du stade D. Afonso Henriques. Résultat, le natif des Ulis a quitté la pelouse sous le regard de ses coéquipiers qui ont tout fait pour l'en empêcher.

159

« Nous sommes Marega »

Un mal profond

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Revenir chez son ex n’est jamais une chose facile. Et ça, les joueurs de football en ont l’habitude au moment de voir leurs anciens supporters les accueillir avec des sifflets. Moussa Marega, passé au Vitória Guimarães le temps d’une saison à 13 buts en 2016, n’a donc pas échappé à la règle. Sauf que les sifflets ont très vite laissé place à des cris de singe. Pas de quoi déstabiliser Moussa Marega pour autant, qui s’en va marquer le but du 2-1 à l’heure de jeu d’une jolie pichenette avant de montrer sa couleur de peau au public en réaction à leur bêtise. Le début de dix minutes qui vont voir les supporters balancer des chaises sur l’attaquant de Porto, l’arbitre de la rencontre lui montrer un carton jaune pour provocation à un public qui intensifie alors les cris de singe à l’égard de Moussa Marega. Ce dernier décide alors de quitter la pelouse - malgré la résistance de ses coéquipiers - en adressant un doigt d’honneur plus que justifié en direction du public Bienvenue en 2020.Après la rencontre, Moussa Marega, habituellement si discret, a sorti la sulfateuse sur son compte Instagram : «» Les réactions du monde du football ont rappelé que Moussa Marega n'était pas seul dans son combat. Le quotidien portugaisn'a pas hésité à écrire sur sa une «» pour rappeler que ce combat ne devait pas être mené par le seul Marega. Son coach Sérgio Conceição, lui, est encore sous le choc : «Pourtant, lorsque Moussa Marega a quitté la pelouse, il semblait bien seul dans sa lutte. Et c’est bien cela le problème. Aussi important soit-il dans la course au titre, ce match n’aurait jamais dû se terminer. À moins d’avoir des boules Quies, l’arbitre de la rencontre aurait dû stopper la rencontre bien avant, dès les premiers cris de singe. Et surtout, les coéquipiers de Moussa Marega auraient dû quitter le rectangle vert avec l’international malien. Sauf qu’il ne s’est rien passé de tout cela. Bien au contraire puisqu'ils ont tout fait pour le retenir et l’empêcher de rentrer aux vestiaires. À l’image d’Otávio, particulièrement énervé et déterminé à le faire rester. Et si Marega a calmé le jeu avec le Brésilien ( «» ), il n’en reste pas moins que voir toute l’équipe solidaire du natif des Ulis aurait été une belle avancée dans la lutte contre le racisme.Car oui, l’UEFA et la FIFA ont beau enchaîner les messages «» , le problème est profond. Et n’existe pas seulement en Italie. Il n’y a qu’à voir les réactions au club du Vitória Guimarães pour comprendre le mal qui touche encore le Portugal, comme d’autres pays européens. Car si le club a condamné «» , le président Miguel Pinto Lisboa a, lui, parlé de «» . Des propos qui ressemblent à ceux prononcés par Leandro Bonucci en avril 2019 lorsque son coéquipier d'alors à la Juventus Moise Kean avait été victime de cris racistes à Cagliari avant de fixer les supporters après son but. L'international italien avait alors balancé que «De leur côté, les ultras des, les White Angels, se sont fendus d’un communiqué qui mélange bêtise et inhumanité : «(en référence aux couleurs du club, N.D.L.R.).» Et pourtant, plus que jamais, il faut être Moussa Marega.