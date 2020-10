Morata fait gagner la Juve à Kiev, Bruges s'impose sur le fil au Zénith

Dynamo Kiev (4-3-3) : Bushchan - Kędziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavayev (Popov, 70e) - Buyalskyi (Garmash, 89e), Sydorchuk, Shaparenko - Tsyhankov (Verbič, 70e), Supryaha, De Pena (Rodrigues, 60e). Entraîneur : Mircea Lucescu.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini (Demiral, 19e), Danilo - Kulusevski (Dybala, 56e), Bentancur (Arthur, 79e), Rabiot, Chiesa - Ramsey (Bernardeschi 79e), Morata. Entraîneur : Andrea Pirlo.

Une prestation de la Juve bien plus aboutie que son fichu nouveau maillot En patronne, la Juventus s'est imposée sur la pelouse du Dynamo Kiev (0-2) pour ouvrir la cuvée 2020-2021 de la Ligue des champions, grâce à un doublé d'Álvaro Morata. Sans surprise, les visiteurs prennent vite le contrôle de ce match. Excentré côté gauche, c'est d'abord Federico Chiesa qui, d'une belle frappe du droit, oblige Heorhiy Bushchan à s'employer (12). Efficace, le portier ukrainien le sera beaucoup moins sur le corner qui suit. Aux fraises sur sa sortie, il voit la tête de Giorgio Chiellini fuir son cadre pour quelques centimètres (13). Contraint de sortir rapidement pour une blessure à la cuisse, le capitaine de la Vieille Dame voit ses partenaires continuer d'accélérer. Après un bon travail d'Aaron Ramsey - étonnamment replacé avant-centre aux côtés de Morata -, la subtile talonnade Dejan Kulusevski est sortie in-extremis par Bushchan (34).Pas assez tueurs en première mi-temps, lesle sont au bout de 47 secondes en deuxième. Morata profite en effet d'une frappe de Kulusevski repoussée par le gardien de Kiev pour crucifier ce dernier (0-1, 46). Face à un adversaire terriblement inoffensif, la Juve gère parfaitement le rythme de la partie. Sans se montrer plus dangereuse que cela, elle place une deuxième banderille en fin de match. Sur un bon centre de Cuadrado, Morata pique au premier poteau pour se faire plaisir un deuxième fois (0-2, 84). Aucun doute possible : Andrea Pirlo et ses gars sont fins prêts pour recevoir le Barça la semaine prochaine.Dans l'autre match de la soirée à Saint-Pétersbourg, le Zénith et le FC Bruges ont longtemps cru repartir bons amis. Emmanuel Dennis avait ouvert le score pour les Belges à l'heure de jeu, avant que son malheureux portier Ethan Horvath ne gâche son pion dix minutes plus tard, en voyant une frappe adversaire taper le poteau, rebondir sur son dos, et finir dans ses propres filets. Le Nigérian sera finalement vengé par Charles De Ketelaere. Buteur en toute fin de partie, le gamin de 19 ans est venu donner la victoire aux visiteurs, pour mettre les siens en tête du Groupe F, avant le choc entre la Lazio et le Borussia Dortmund, prévu ce soir.Vivement 21h !