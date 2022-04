« Et d’un coup, Montpellier n’est plus une équipe de peintres »

La CAN, Carlo et une gastro

« Sur le moment, on est un peu emmerdé par les départs, mais on se dit que Rémy peut occuper le rôle de Younès et on a raison, parce qu’il s’éclate et prend le taureau par les cornes. »

« On a attendu cette revanche depuis le match aller, et les médias nous ont aidés. La France entière imagine qu’on va s’éteindre au Parc. Pas nous, et finalement, c’est plutôt le PSG qui a la pression cette nuit-là. »

***

« On a fait tous les tubes... »

« Pendant longtemps, on ne s’occupe pas de nous. Dans Jour de foot, nos résumés durent 10 secondes. Le lundi, parfois, on en parle : "Tiens, on a eu une minute..." »

« À certains moments, l’effervescence est assez incroyable. La Mosson devient bouillante. J’ai parfois des frissons en plein match, ça fait énormément de bruit. »

« Après ce match contre Évian, toute ma famille est chez moi. Je rentre à la maison et je dis à tout le monde de dégager. Je monte dans ma chambre et je ne fais que pleurer. Ma mère me dit de venir, que mes cousins sont là, mais je veux que tout le monde s’en aille. »

***

« Ce soir-là, le stade a tremblé »

« Dès qu’on entre dans le tunnel, les Lillois comprennent. On est chez nous, nos cerveaux sont verrouillés, prêts. Plus tôt, on est pourtant en train d’écouter la musique dans le vestiaire ou de faire une vanne au kiné. En trente secondes, on a cette capacité de se transformer en combattants impénétrables. »

Vidéo

« Tu ne marques pas à la 10e minute, tu marques à la dernière seconde, sur un contre. Tu as l’impression que 100 000 personnes marquent avec Karim. »

***

Psychose, salade de fruits et apothéose

« Je commence à psychoter. Je me dis que des gens ont donné des dessous de table, que le PSG a payé des supporters auxerrois... Il y a tellement de films qui me passent par la tête parce qu’on ne connaît pas tout ça, nous. Honnêtement, à un moment... Je me fais un peu dessus. »

« Quand ça se termine, je pars dans un autre monde, je ne me souviens de rien. Je suis complètement déconnecté. Tu as concentré tellement d’énergie sur cet objectif que quand vient le moment où tout ça se termine, tu as du mal à réaliser. »

***

La fête des héros

« On va au Heat Club. Quand on arrive, il y a des caméras, ce qui n’est quand même pas commun. Certains, comme Olivier et Benjamin, restent jusqu’à la fermeture. On a rendez-vous le lendemain matin à 9h, avec toute une fatigue physique, mentale... La journée est longue, la nuit est courte. »

« La boîte, ça a été un super moment. Peut-être que si on ne raconte pas tout, c’est parce qu’on ne se souvient pas de tout ! »

« Sur la place de la Comédie, on commence quand même à réaliser. Peu de sports peuvent réunir autant de monde. Quand on est en haut du théâtre, on se dit qu'ils sont là parce qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grand. »

***

« C'est l'anti-foot business, c'est le foot de potes »

« C’est toujours réconfortant de voir un club pouvoir être champion de France comme ça. Ça rappelle les titres d’Auxerre ou Lens. Montpellier, c’est un champion "humain", quoi. Ça donne peut-être plus de valeur à notre titre, même si ça, tout le monde s’en branle probablement. »

« Il n’y a pas un mois où je ne vais pas sur YouTube. Des fois, monsieur Nicollin me manque, donc je regarde des vidéos. Tu as des super montages de la saison du titre, avec des musiques tristes. J’ai limite la larmette. Ça me bouscule. »

***

La petite musique de fin

« Olivier rêvait d'Arsenal. Ça a été un crève-cœur, mais on n’allait pas l’empêcher de vivre son rêve. Dans notre malheur, il a accepté d’augmenter sa clause pour qu’Arsenal paie un peu plus cher. Ça, ils ne l’ont jamais su. On a récupéré deux millions d’euros de plus. »

Vidéo

« Je garde en mémoire le tirage de la Ligue des champions. J’y suis allé avec Carlo Ancelotti. Avant, il y a toujours une journée réservée aux entraîneurs. J’ai mangé avec lui et Antonio Conte. Carlo n’avait aucune rancœur, il a été d’une grande gentillesse avec moi. Un vrai gentleman. Moi, j’étais là, comme un bleu, lui avait l’habitude, mais on a passé un bon moment. »

Propos recueillis par Maxime Brigand, Julien Duez, Diren Fesli et Clément Gavard