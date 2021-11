Mondial 2022 : Coman et Kanté de retour avec l’Equipe de France

Gardiens :

On prend les mêmes et on recommence. Ou presque.Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus avec l’Equipe de France pour les deux derniers matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan le 13 novembre prochain, et en Finlande le 16 novembre. Suite à certains pépins physiques, la sélection comporte plusieurs changements par rapport à celle qui avait permis d’accéder à la plus haute marche du Final 4 de la dernière édition de la Ligue des Nations. Mike Maignan laisse sa place à Alphonse Areola tandis que Kurt Zouma remplace Raphaël Varane.À noter le retour de Kingsley Coman et N’Golo Kanté qui permettent à Jordan Veretout et Anthony Martial de prendre des vacances.Lloris, Areola, Costil.Digne, Dubois, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Pavard, Koundé, Upamecano, Zouma.Pogba, Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, T. Hernandez, Kanté.Benzema, Diaby, Griezmann, Ben Yedder, Coman, Mbappé.Seul en tête de son groupe avec 12 points, l'Equipe de France n'a besoin que d'une victoire lors de ses deux derniers matchs pour se qualifier à la Coupe du monde 2022.Si tout va bien, c’est deux matchs nuls.