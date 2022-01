Mondher Kebaier viré par la Tunisie

? OFFICIEL : Jalel Kadri (adjoint de Kebaier) est le nouveau sélectionneur de la Tunisie !#Tunisie ?? #TeamTunisia pic.twitter.com/0UuNWWHhpZ — Tunisie Football (@tunisiefootball) January 30, 2022

Action-réaction.La Tunisie n'a pas traîné pour prendre des mesures après son élimination face au Burkina-Faso ce dimanche (0-1), en quart de finale de la CAN 2021. En poste depuis août 2019, Mondher Kebaier vient d'apprendre qu'il ne serait plus le sélectionneur des Aigles de Carthage à compter de ce lundi. Avec un bilan plutôt correct de vingt victoires, quatre nuls et huit défaites en 32 rencontres, l'ancien coach de l'Espérance Tunis n'aura pas résisté à cette élimination.Finalistes de la Coupe arabe des nations en décembre dernier, les Tunisiens sont restés décevants durant cette CAN, ne finissant que troisièmes d'un groupe pourtant à leur portée avant de sortir piteusement dès les quarts. Les coéquipiers de Wahbi Khazri n'ont plus atteint la finale de cette compétition depuis 2004 et n'ont rejoint le dernier carré qu'à une seule reprise depuis. Le nom de son remplaçant est déjà connu et les dirigeants n'ont pas fait dans l'originalité puisqu'il s'agit tout simplement de Jalel Kadri, son désormais ancien adjoint.Calife à la place du Calife.