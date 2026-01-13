Joris Gnagnon : « Le coach Rolland Courbis, il a su atteindre le cœur d’Ousmane Dembélé et le mien »

Ils sont nombreux, les joueurs passés sous les ordres de Rolland Courbis, décédé ce lundi à l’âge de 72 ans. Parmi eux, Joris Gnagnon garde un souvenir ému des quelques mois partagés avec l’entraîneur au Stade rennais, en 2016. Le technicien est celui qui l’a vraiment lancé dans le grand bain, avec notamment une entrée en jeu restée dans les mémoires chez les supporters bretons : au poste de numéro 9 dans le derby gagné 4-1 contre Nantes, le 6 mars 2016. Le défenseur de 28 ans, qui espère retrouver les terrains de foot prochainement, raconte ses souvenirs et son coach Courbis.

« En fait, ça avait déjà commencé en début de semaine lors de la préparation du match de Nantes. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait tendance à me faire jouer à des postes qui n’étaient pas le mien. La veille du match, il me dit : “Hey Joris, va en attaque s’il te plaît dans l’équipe adverse. On met des longs ballons et tu viens les arracher.” Je dis ok, je suis un jeune, j’ai 19 ans, je vais gagner des duels. Je ne pensais même pas que j’allais être dans le groupe le lendemain ! C’est le match du triplé d’Ousmane et il me dit : “Tu te souviens la veille ? Tu vas entrer en attaque.” Je lui dis : “Coach, c’est pas possible, vous allez pas faire ça.” Puis je rentre en attaque (il remplace Kamil Grosicki à la 85e minute, NDLR), c’est bizarre au départ. (Il se marre.) Je suis entré, j’ai mis un petit pont ! J’étais un petit jeune, c’était vraiment incroyable, c’était dingue. (Un an plus tard, il marque contre Nantes pour égaliser à 1-1.) La situation était un peu différente, il fallait apporter de la taille dans la surface, Benoît Costil me la met et ça rentre. Mais c’est à force de m’entraîner avec le coach Courbis, aussi. C’était un peu le truc de Rolland Courbis…

Il m’aligne titulaire en numéro 10 à Montpellier derrière Ousmane. Dès la préparation, il me dit : “Tu vas jouer 10, ça va le faire.” Joris Gnagnon

C’est vraiment quelqu’un qui connaissait le football et qui m’a toujours aidé. Il m’envoyait des messages pour tout et pour rien. Il donnait une place particulière au vestiaire. Il nous faisait vraiment rire. Un jour, on arrive à l’entraînement avec les gars, Ousmane (Dembélé), Steven Moreira, et il nous dit qu’on va s’entraîner avec des ballons de handball. On arrive sur le terrain, on voit des petits ballons ronds, on se dit que ce n’est pas possible ! Dans les préparations de match, c’est aussi quelqu’un qui faisait ressentir que tu étais meilleur que tout le monde sur le terrain. Il m’a toujours fait confiance, c’est le premier à m’avoir mis titulaire dans un match de Ligue 1, c’était au Parc des Princes, c’était dur.

On a eu la chance de voir l’éclosion d’Ousmane, il était différent avec lui. Il a su atteindre le cœur d’Ousmane et le mien aussi personnellement. Il y avait beaucoup de jeunes dans le groupe à l’époque, donc c’était simple d’arriver. Le coach Rolland Courbis, il avait réussi à briser la pression d’un jeune qui débarque chez les pros.

À Marseille (victoire de Rennes 5-2, NDLR), je remplace Ousmane au milieu de terrain, il me demande de fermer. Je me souviens aussi qu’il m’aligne titulaire en numéro 10 à Montpellier, derrière Ousmane. Dès la préparation, il me dit : “Tu vas jouer 10, ça va le faire.” Je lui redis : “Mais coach c’est pas possible !” (Rires.) Après, moi, j’étais pas mauvais. À l’entraînement, quand j’allais chez les pros, je donnais tout, je m’arrachais et j’ai toujours aimé faire plus que ce que demandait mon poste dans les petits jeux. J’étais content de jouer 10 avec Ousmane. Il avait sa manière de parler à ses joueurs, son accent. Quand il parle, on voulait rigoler, dans le bon sens du terme. Il veut nous faire rire, nous enlever le stress du match, surtout que ce n’était pas une saison facile. Sa disparition m’a vraiment touché. »

