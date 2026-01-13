Vidéo : Pourquoi Ikoné n’a pas célébré son but face au PSG

C’est une attitude qu’on ne cautionne évidemment pas, mais Jonathan Ikoné a fait le choix de ne pas trop célébrer son but face au PSG, inscrit lors de la victoire du Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France (0-1).

Le natif de Bondy – à la différence de Kylian Mbappé qui lui est né à Paris, contrairement à ce que tout le monde croit – a été formé avec les équipes de jeunes du PSG et compte même quelques apparitions en équipe première sous Unai Emery en 2016 avant d’être prêté à Montpellier puis transféré à Lille. L’international français (eh oui !) a expliqué sa réaction après son but au micro de notre journaliste après le match.

Post Instagram Voir sur instagram.com

C’est l’heure de jouer cartes sur table : qui est contre la manie de ne pas célébrer contre son ancien club ?

➡️ À lire aussi : Pourquoi l’élimination du PSG est une excellente nouvelle

📱 Suivez SO FOOT sur Instagram !

À voir aussi, les réactions de Mayulu et Kebbal après le match :

Post Instagram Voir sur instagram.com

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Rolland Courbis pouvait t’emmener sur la lune sans oxygène »