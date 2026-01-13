Vidéo : on tient déjà le but le plus débile de 2026

Ce joueur a mis la très haute à sa grand désarroi. A l’occasion de la célèbre et importantissime BWK-ArenaCup, une compétition internationale U15 disputée en indoor à Ilshofen, charmant village de 7000 habitants des environs de Stuttgart en Allemagne.

Le pauvre loulou, qui joue gardien à en croire les gants qu’il porte (mais nos enquêteurs sont sur le coup pour confirmer l’information), a connu un ascenseur émotionnel assez spectaculaire : il a envoyé une mine qu’il voyait partir en lucarne mais qui a finalement heurté la barre si fort que le ballon est reparti directement vers son but vide…

On valide évidemment à 100% l’attitude des adversaires, les joueurs du Borussia Mönchengladbach, qui ont célébré ce but avec beaucoup d’enthousiasme.

