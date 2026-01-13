S’abonner au mag
  • Suisse
  • Sion

Le FC Sion honorera les victimes de Crans-Montana

JE
Le FC Sion honorera les victimes de Crans-Montana

En Suisse, la vie quotidienne reprend peu à peu son cours… Ce mardi, le FC Sion a annoncé, dans un communiqué publié sur son site web, qu’il rendra hommage aux victimes de Crans-Montana lors de la rencontre face au FC Winterthour, mercredi soir. Il s’agira du premier match de championnat disputé par le club valaisan depuis l’incendie survenu lors de la Saint-Sylvestre au bar Le Constellation à Crans-Montana, station située dans le même canton.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’objectif : apporter du réconfort à la jeunesse

Afin de commémorer les victimes, une minute de silence sera observée juste avant le coup d’envoi au stade de Tourbillon. Le club présidé par Christian Constantin et coaché par Didier Tholot demande aux supporters d’allumer la lampe torche de leur téléphone portable pendant ce moment, afin d’offrir aux disparus un instant de recueillement digne.

Étant donné que les victimes de l’incendie étaient principalement des jeunes, dont trois footballeurs passés par le FC Metz, le club a aussi annoncé que l’entrée du match sera gratuite pour tous les moins de 25 ans.

Une belle initiative du club.

« Mario Balotelli a deux personnalités », confie son entraîneur à Sion

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!