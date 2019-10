Monaco fait craquer la résistance de Rennes

Un doublé de Wissam Ben Yedder, une percée à la Hatem Ben Arfa de Faitout Maouassa, un Islam Slimani toujours aussi omnipotent, un Romain Salin à l'agonie : il y a eu beaucoup de choses à croquer dans ce Monaco-Rennes de dimanche soir. Menés au score jusqu'à l'heure de jeu, les hommes de Leonardo Jardim ont trouvé les ressources de s'imposer grâce un ultime pion de Ben Yedder dans le temps additionnel (3-2). Pour Rennes, le chemin de croix continue.

Monaco (3-5-2) : Lecomte - Jemerson (76e, Baldé), Glik, Badiashile - Aguilar (66e, Henrichs), Bakayoko, Fàbregas (88e, Boschilia), Adrien Silva, Dias - Ben Yedder, Slimani. Entraîneur : Leonardo Jardim.



Rennes (5-3-2) : Salin - Traoré (88e, Guitane), Da Silva, Gnagnon, Morel, Maouassa - Bourigeaud, Camavinga, Grenier - Niang (79e, Siebatcheu), Hunou (79e, Gboho). Entraîneur : Julien Stephan.

Par Douglas de Graaf

On avait quitté Wissam Ben Yedder le moral au plus bas après s'être fait rouler dessus par la défense turque, lundi dernier avec les Bleus. Heureusement pour l'attaquant de Monaco, l'arrière-garde de Rennes fait un peu moins peur. Un but d'entrée de jeu (3), un dernier dans les ultimes secondes (90+3) et voilà l'ancien Sévillan de retour au top. Et grâce à lui, c'est tout Monaco qui peut souffler. Largement dominateur jusqu'à l'heure de jeu, le club de la Principauté avait pourtant trouvé le moyen de courir après le score. La délivrance n'en est que plus belle (3-2).Gérer les absences dûes aux suspensions ? Monaco sait visiblement faire avec, même quand les fautifs sont au nombre de trois, et de marque (Gelson Martins, Golovin, Ballo-Touré). Des éléments de base du système de Leonardo Jardim, mais pas aussi vitaux que l'indispensable duo d'attaque Wissam Ben Yedder-Islam Slimani. Quand ces deux-là sont sur le terrain, il y a souvent de la complicité et de l'élégance dans l'air. Et contre Rennes, l'alchimie s'est produite encore plus rapidement qu'à l'accoutumée : dès la troisième minute, quand l'Algérien trouve son compère français seul au second poteau d'un excellent centre (1-0). Lesont tout de suite l'occasion de revenir dans la partie lorsqu'Adrien Hunou met Kamil Glik dans le vent suite à une relance infecte d'Adrien Silva, mais l'attaquant breton perd son face-à-face contre Benjamin Lecomte (5). Pas de quoi enrayer la machine de Jardim, cependant. Monaco joue haut, Monaco joue vite, Monaco joue collectif, et lorsque Cesc Fàbregas est accompagné de deux milieux plus batailleurs (Adrien Silva et Tiémoué Bakayoko), on a tout de suite l'impression que le milieu de l'ASM pourrait rouler sur n'importe qui. Problème : il ne peut pas être n'importe où.Sur les côtes est et ouest du Rocher, notamment, les falaises sont beaucoup moins abruptes et les rares vagues rennaises ont tout le loisir de venir s'y écraser. Première déferlante : le rouleau Faitout Maouassa, qui fait prendre l'eau au surfeur Ruben Aguilar sur la gauche avant d'engloutir tous les autres touristes monégasques sur son passage (1-1, 12). Et si les tauliers rouges et blancs ramènent à nouveau le calme parmi les marins bretons, ils ne pourront empêcher l'arrivée de la deuxième lame : une reprise gagnante du dos d'Adrien Hunou suite à un « dégagement » abominable de Gil Dias sur coup-franc (2-1, 48). Le coup est très rude sur la caboche de Monégasques allègrement dominateurs et très rarement inquiétés derrière, mais pas fatal : les hôtes du soir reprennent de suite leur marche en avant et bénéficient d'une jolie intuition de Fàbregas pour égaliser, l'Espagnol venant couper une relance périlleuse de Jérémy Morel avant de lancer Slimani sur orbite (2-2, 57).Et comme la partie reste ouverte et qu'aucune équipe ne semble vouloir en rester là, les situations chaudes continuent de pulluler. Une triple occasion monégasque (64) répond à un gros raté d'Hunou (63) avant que leRomain Salin ne vienne épicer encore plus la fin de match. Auteur d'une sortie lointaine aussi inutile que kamikaze, le gardien rennais offre le but du 3-2 sur un plateau à l'entrant Keita Baldé avant que la VAR ne refuse le pion pour une main de l'attaquant (83). Un ascenseur émotionnel qui ne sera que partie remise quand le Sénégalais gagne son duel aérien dans le temps additionnel pour servir Ben Yedder, dont la reprise fait mouche (3-2, 90+3). Comme ça fait du bien de gagner un match fou.