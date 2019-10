Monaco enfonce l'OM, Nantes pète un record, Brest sur sa lancée

Dans le choc de la soirée, Monaco a tranquillement disposé d'un OM sans idées (2-1), pendant que Nantes explosait le Paris FC et battait le record de la plus large victoire dans l'histoire de la Coupe de la Ligue (8-0). Une compétition toujours prise un minimum au sérieux par les clubs de Ligue 1 : Toulouse, Reims et Montpellier ont fait respecter la hiérarchie. Dans les autres rencontres du soir, Amiens a fait plier Angers (3-2) et Brest a attendu la séance de tirs au but pour en finir avec Metz (1-1).

1

Après la déroute à Paris , une réaction marseillaise était attendue à Monaco. Surtout qu'André Villas-Boas avait répété que l'OM devait avant tout être performant face à des concurrents directs, des équipes qui jouent dans la même cour. Raté, l'ASM parvient à profiter des failles de la défense phocéenne pour planter, même sans son duo magique en attaque. Sur un centre d'Aguilar, Augustin prend le temps de contrôler au milieu d'une charnière endormie et transperce les filets de Mandanda (1-0, 25). Puis, les rôles s'inversent : l'ancien attaquant parisien décoche une frappe lointaine, le gardien marseillais repousse dans les pieds d'Aguilar, qui marque tranquillement dans le but vide (2-0, 40). Le résultat d'une vraie maîtrise monégasque depuis l'entrée de Golovin à la place d'un Fàbregas touché au quart d'heure de jeu. Malgré les cartouches (Rongier, Radjonjic) lancées par AVB après la pause, Marseille peine à réagir, même si Payet pousse Lecomte à la cagade (2-1, 78) pour espérer un nouveau scénario dingo à Louis-II. En vain, l'OM laisse le ticket pour les huitièmes à Monaco. Avant les réceptions de Lille et Lyon, Marseille se met la pression.Qui a dit que la Coupe de la Ligue ne procurait pas d'émotions ? Sûrement pas Amiens, qui a pu exploser au terme d'un match fou, remporté à la toute dernière seconde sur un coup de caboche de Blin. Avant cela, les hommes d'Elsner avaient répondu à l'ouverture du score d'Angers par Bahoken avant la pause par des réalisations d'Otero et Akolo au retour des vestiaires, puis Kanga avait égalisé dans les dix dernières minutes. La décision aux tirs au but ? Raté, le milieu de terrain amiénois a renvoyé tout le monde chez soi grâce à son but et Amiens peut déjà rêver d' un destin à la Strasbourg . Sans s'enflammer, bien sûr.La statistique était suffisamment folle pour être pessimiste en Bretagne : sur les quinze dernières saisons, Brest a seulement remporté quatre matchs en Coupe de la Ligue. Autant dire que les Finistériens connaissent les sensations d'une élimination dès leur entrée en lice. Sauf qu'à Metz, la bande à Dall'Oglio a surfé sur sa vague positive en se qualifiant après une séance de tirs au but. Dans le temps réglementaire, Cardona avait répondu à Niané pour mettre les deux équipes à égalité, et surtout récompenser des visiteurs entreprenants en Moselle. Elle est là, la nouvelledu football français.Pour le spectacle (ou le ridicule), il fallait être à la Beaujoire. Il faut dire que Mécha Baždarević, l'entraîneur du Paris FC, lanterne rouge de Ligue 2, avait prévenu : la priorité, c'est le championnat. Résultat, les Nantais envoient valdinguer cette équipe remaniée, claquant uneen une petite vingtaine de minutes en première période. Un triplé du détonnant Simon (22, 35, 43), le premier pion chez les professionnels du jeune Youan (30) et une sucrerie de Blas (36), et voilà le club francilien au fond du trou. Sauf que le calvaire du PFC n'est pas terminé, Louza enfilant lui aussi le costume du buteur au retour des vestiaires (47) et Blas s'offrant un doublé sur une nouvelle frappe contrée (62). Un enfer pour une défense apathique et une soirée cauchemardesque pour Demarconnay, de retour comme titulaire dans les bois parisiens après quatre matchs passés sur le banc. Pour ne rien arranger, Abdeljelil manque un penalty et Nantes marque un but supplémentaire (Abeid) pour enfoncer le clou et battre le record de la plus large victoire en Coupe de la Ligue (8-0). Christian Gourcuff voulait que son équipe retrouve la confiance ? C'est fait.Mission accomplie pour Montpellier. Michel Der Zakarian avait posé trois objectifs pour cette rencontre en milieu de semaine : donner du temps de jeu à quelques remplaçants, permettre à Savanier d'enchaîner pour retrouver du rythme, et bien sûr se qualifier pour le prochain tour. Le plus dur est fait après vingt minutes de jeu, Mollet déposant un coup franc en lucarne (13) et Delort profitant d'une offrande du beau Téji (et d'une glissade de l'ancien El-Kaoutari) pour doubler la mise (22). Parfait pour retrouver la confiance et mettre en lumière la jeunesse : Chotard inscrit son premier but chez les grands (76). Un succès logique pour les Héraultais, malgré les réalisations de Vagner et Lybohy pour un Nancy persévérant. Au suivant !Toulouse aime décidément se compliquer la vie. Dans un début de rencontre maîtrisé, le TFC se fait surprendre sur la première percée niortaise, Diarra fauchant Autchanga dans la surface et Sissoko transformant le penalty dans la foulée. Pas un problème pour les hommes de Kombouaré, qui attendent le deuxième acte pour renverser leur adversaire grâce à l'inévitable capitaine Gradel et le grand Sanogo. Un succès timide, mais suffisant pour que l'aventure se poursuive.Pas d'exploit pour le Petit Poucet. Bourg-en-Bresse, dernier rescapé du National dans la compétition, n'a pas fait durer le plaisir en Champagne. Plutôt concentré sur son objectif de remontée au deuxième échelon pour conserver son statut professionnel, les visiteurs laissent Reims se rassurer dans le premier acte grâce à des pions signés Kutesa et Doumbia, bien aidé par une déviation de Perradin. Et le but de l'espoir de l'ancien Lyonnais Ndicka Matam à un quart d'heure du terme ne changera rien au résultat final. Bien placé en championnat, Reims se réconcilie avec les coupes et file en huitièmes.