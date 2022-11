Monaco dompte Toulouse et se replace

Toulouse (4-3-3) : Dupé - Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere (Chaïbi, 55e), Spierings, Van den Boomen - Ratão (Onaiwu, 71e), Birmančević (Dallinga, 55e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier.



Monaco (4-4-2) : Nübel - Vanderson (Aguilar, 82e), Disasi, Maripán, C. Henrique - Minamino (Diatta, 77e), Fofana, Camara, Golovine (Jakobs, 89e) - Volland (Akliouche, 89e), Embolo (Ben Yedder, 77e). Entraîneur : Philippe Clement.

Le Stadium n'est plus imprenable.Séduisant, Monaco s'est montré patient pour l'emporter à Toulouse en faisant la différence après la pause. Deux mois plus tard, le Téfécé cède pour la deuxième fois de la saison sur ses terres (0-2).Vêtus de leur tout nouveau maillot third , les Violets entament pourtant bien la partie, portés par leur envie habituelle de jouer vers l'avant. En face, Monaco fait le dos rond et monte peu à peu en puissance, Golovin puis Minamino forçant déjà Dupé à briller sur sa ligne (11). Sur corner, Disasi ne parvient pas à rabattre sa tête (38), tandis que le dernier rempart toulousain s'interpose encore façon handball sur la volée du Russe, très en vue (41).La domination des hommes de la Principauté se matérialise finalement dès la reprise, Golovin nettoyant la lucarne de Dupé de l'entrée de la surface. Et si Toulouse tente bien de jouer quelques coups, c'est encore Dupé qui maintient son équipe à flot face à Volland (51). Peine perdue, Embolo enfonçant le clou, seul au deuxième poteau pour reprendre l'offrande de Minamino. Le Téfécé ne reviendra plus, malgré ce cafouillage consécutif à un corner conclu par une tentative contrée d'Aboukhlal (75). Le Stadium termine l'après-midi en offrant une belle ovation à Wissam Ben Yedder lors de son entrée en jeu, l'international tricolore butant à son tour sur Dupé (87), tout comme Onaiwu sur Nübel (90+2).Tiens tiens, sans faire de bruit, l'ASM est - provisoirement - de retour à hauteur du podium.