Mohamed Ihattaren est introuvable

L'homme le plus recherché des Pays-Bas.Prêté par la Juventus à la Sampdoria, Mohamed Ihattaren vit mal sa nouvelle aventure en Italie. Acheté cet été par la Vielle Dame au PSV Eindhoven, il a été prêté directement à la Samp' pour gagner du temps de jeu. Mais le jeune milieu offensif néerlandais (19 ans) n'a jamais commencé à jouer. Arrivé avec un surpoids de cinq kilos et un état de forme douteux, il n'a pas disputé la moindre seconde depuis qu'il est à Gênes.rapporte qu'il a ainsi quitté le club le 12 octobre pour retourner aux Pays-Bas en invoquant des raisons familiales, et en a informé le club. Mais depuis, c'est le silence radio. Il a également évoqué le souhait de ne pas retourner en Italie. Excédé par son comportement, le club génois ne veut pas spécialement le reprendre dans l'effectif, mais sa situation inquiète de plus en plus.Mohamed Ihattaren ne s'est pas spécialement fait bien voir pendant la période ou la Sampdoria et le coach Roberto D'Aversa ont tout tenté pour le rendre apte. Il a bénéficié d'un traitement spécial pour la remise en forme depuis son arrivée en août et a même été pris dans le groupe le 12 septembre contre l'Inter pour mieux s'intégrer, même s'il est resté sur le banc. Les médias néerlandais publiaient dans le même temps ses aventures à Monaco ou à Milan avec ses amis.Présenté à son arrivée à la Juve comme un joyaux, les premiers problèmes apparus au PSV Eindhoven se sont hélas confirmés en Italie.