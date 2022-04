Milan seul leader, mais trop imprécis contre Bologne

Milan (4-2-3-1) : Maignan – Calabria (Florenzi, 76e), Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali, Bennacer (Kessié, 70e) – Leão, Díaz, Messias (Rebić, 46e) – Giroud (Ibrahimović, 70e). Entraîneur : Pioli.



Bologne (3-5-2) : Skorupski - Theate, Medel (Bonifazi, 82e), Soumaoro – Dijks (Mbaye, 82e), Svanberg (Soriano, 71e), Schouten, Hickey (Kasius, 71e), Aebischer – Barrow (Orsolini, 60e), Arnautović. Entraîneur : Mihajlović.

33 tirs, sept cadrés et un 0-0 : comment peut-on être aussi maladroit ?Pour le compte de la 31journée de Serie A, Milan a buté sur Bologne à domicile alors que le leader du classement pouvait prendre trois points d'avance sur Naples. Car malgré un nombre incalculable de tentatives, les locaux se sont montré trop imprécis devant les cages pour s'imposer. En première période, lesont par exemple frappé à dix-sept reprises... pour aucun but, et seulement trois arrêts de Skorupski. Le gardien s'est d'ailleurs distingué avec deux parades stoppant des têtes de Giroud, dont une énorme juste avant la pause.Si Leão et Hernandez auraient également pu faire mieux afin d'ouvrir le score, Maignan s'est lui aussi montré décisif en repoussant une praline de Barrow ou en assurant face à Aebischer. En deuxième mi-temps, même topo (ou presque, le rythme baissant drastiquement et les occasions franches se faisant plus rares) : après un penalty refusé par la VAR à Giroud, Calabria ou Leão ont loupé la cible et n'ont pas pu profité du siège installé par leur équipe. Cette dernière a pourtant cru au tremblement de filet dans le temps additionnel, Skorupski étant encore présent sur le coup de casque de Rebić suite à un ultime corner.Milan seul sur le trône, mais avec des poursuivants qui le talonnent !