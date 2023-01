Milan se saborde contre la Roma

Longtemps appliqué et malgré un duo Kalulu-Giroud décisif, l'AC Milan a totalement perdu pied dans le money time contre la Roma. Quand bien même les Giallorossi ne semblaient pas capables de faire du mal à une mouche.

Braquage à la romaine



Milan (4-2-3-1) : Tătărușanu - Calabria, P. Kalulu, Tomori, T. Hernández - Bennacer (Vranckx, 74e), Tonali - Saelemaekers (Gabbia, 85e), B. Díaz (Pobega, 70e), Leão - Giroud (De Ketelaere, 85e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Roma (3-4-2-1) : R. Patrício - Mancini (Belotti, 89e), Smalling, Ibañez - Çelik (El Shaarawy, 78e), Cristante (Matić, 66e), Pellegrini, Zalewski - Zaniolo (Tahirović, 66e), Dybala - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Du gâchis. Difficile de trouver un terme plus précis pour décrire la fin de match des Milanais ce dimanche soir, qui laisse du même coup un boulevard au Napoli en tête de la Serie A, et la Juventus passer deuxième. Supérieur à des(très) longtemps inoffensifs, lea reculé plus que de raison au moment de défendre son bout de gras, et alors que le duel semblait plié, laissant le coaching douteux de Stefano Pioli faire le reste. Sale nuit pluvieuse sur la capitale italienne de la mode.Après vingt grosses minutes à l'équilibre, où une Roma - comme à son habitude - organisée en bloc quadrille le pré et les portiers chôment, Rui Patrício doit enlever une minasse axiale de Brahim Díaz, bien partie pour se loger sous sa barre (29). La sentence tombe sur l'action qui suit : sorti du marquage d'Ibañez, Pierre Kalulu pique sa tête et trompe le champion d'Europe 2016. Peu ambitieuse, comme sur la retenue, la Louve peine sérieusement à répondre du tac au tac. Peu altruiste après une combinaison avec Paulo Dybala, Nicola Zalewski repique et arme tout de même du droit, mais sa frappe fuit le côté opposé (41).Au retour des cabines, le Milan tremble à peine plus, et obtient des munitions pour aggraver la marque. Excentré sur la gauche de la surface, Rafael Leão se ferme l'angle (48), tandis qu'Olivier Giroud survole toujours autant les airs, mais ne peut faire mieux que cadrer sur Patrício (54). La pluie redouble et les biscottes fusent, mais Kalulu se montre également précieux dans la surface devant Nicolò Zaniolo (65). Finalement, un appel de Giroud libère l'entrant Tommaso Pobega, idéalement placé pour conclure pied gauche sur un service de Leão, et ainsi mettre fin au suspense déjà rachitique. Tant pis pour le tacle désespéré de Chris Smalling, et le coup de casque lancé d'Ibañez sur un corner de Dybalapour une réduction de l'écart à peine méritée. Oui, mais dans un monde parallèle seulement. Puisque sur le coup franc de la dernière chance de Dybala, Ciprian Tătărușanu ne peut sortir qu'un seul miracle devant Nemanja Matić, avant de laisser Tammy Abraham faire exploser de joie le parcage et le banc romains (90+4). Stefano Pioli (et sa curieuse défense à 5 en fin de rencontre) n'est donc plus à 100% de victoire contre José Mourinho.