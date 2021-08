Michelin quitte Lens pour s'engager avec l'AEK Athènes

O Κλεμάν Μισελέν είναι εδώ!AEK FC has officially completed the signing of Clément Michelin from @RCLens!Bienvenue, Clément et bonne chance dans cette nouvelle aventure à l'étranger !#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #aekfc_new_era #Michelin_19 pic.twitter.com/ku5awKgclh — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 5, 2021

Clément Michelin a dû apprécier l'esprit olympique.Et même si ses performances à Tokyo n'ont sûrement pas fait tomber de leur chaise les dirigeants de l'AEK Athènes, elles n'ont pas suffi à dissimuler la dernière saison convaincante du Français avec le RC Lens. Ainsi, le latéral droit s'envole vers la Grèce pour s'engager quatre ans avec l'AEK Athènes. Son transfert devrait rapporter 1 million d'euros au club lensois.Le Sang et Or devient Noir et Jaune.