Mbappé libère le PSG à Toulouse

Dans un match souvent ennuyeux, un PSG privé de nombreux cadres est difficilement venu à bout d'une équipe toulousaine trop rarement dangereuse. Encore une fois, Paris a attendu l'éclair de Mbappé pour décrocher une huitième victoire d'affilée.

Sieste, VAR et intrus

Mbappé, encore lui

Toulouse (4-3-3) : Reynet - Amian, Shoji, Jullien, Sylla - Sangaré, K. Sidibé (Manu García, 75e), Cahuzac (Leya Iseka, 89e) - Durmaz (Mubele, 83e), Sanogo, Gradel. Entraîneur : Alain Casanova.



Paris Saint-Germain (3-4-3) : Areola - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe - Dagba (Silva, 73e), Paredes, Bernat, Kurzawa (Verratti, 62e) - Nkunku (Diaby, 62e), Mbappé, Choupo-Moting. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Après quinze jours de trêve internationale, tout le monde est généralement content de retrouver la bonne vieille routine du championnat. Tout le monde, sauf peut-être les supporters parisiens avant un match pas vraiment alléchant au Stadium près d’un mois après l’élimination de la Ligue des champions. Pas la plus belle affiche du dimanche soir sur le papier, le PSG étant quasiment assuré de conserver sa couronne (17 points d’avance sur Lille ) et Toulouse de pouvoir jouer en Ligue 1 la saison prochaine.Sans trop de surprise, ces ingrédients ont donné une partie souvent ennuyeuse entre une équipe remaniée et une autre trop prudente pour emballer la rencontre. Et comme d'habitude, Paris a attendu d'être délivré par l'excellent Mbappé pour confirmer un huitième succès consécutif. Le trophée est à portée de main, et pourrait même être soulevé le week-end prochain.Pour les non-abonnés, il fallait débourser entre 70 et 120 euros pour se poser sur un siège de l’enceinte toulousaine. Des tarifs vivement contestés par les ultras du TFC , ayant pris la décision de ne pas se rendre au stade dimanche soir et donc de ne pas s’endormir dans un premier quart d’heure soporifique. Pas vraiment étonnant vu le onze bricolé par Tuchel, devant composer avec un secteur offensif décimé (Cavani, Neymar , Di María, Draxler). Une belle occasion pour les Toulousains de s’offrir un succès de prestige ? Si les locaux pressent haut d’entrée, ils se font d’abord remarquer par une grosse semelle de Sangaré sur Paredes (8). Sans ses cadres, Paris attend l’éclair de génie de Mbappé, remuant et presque décisif après un contre supersonique. Mais Reynet frustre l’international français, avant de souffler en voyant Choupo-Moting seul devant le but vide envoyer une mine au-dessus (17).Le champion de France domine, mais les deux équipes ronronnent. Il faut donc attendre un coup de pied arrêté pour voir le PSG faire trembler les filets : Reynet craque sa sortie devant Kimpembe sur un corner et Marquinhos se charge de conclure de près, mais l’arbitre refuse logiquement le but pour une position de hors-jeu du défenseur brésilien (33). De quoi redonner de l’espoir aux Violets, dont la réponse arrive cinq minutes plus tard sur un nouveau corner débouchant sur un coup de tête de Jullien et une belle parade d'Areola (38). Avant la pause, un intrus débarque sur la pelouse, maillot bleu et rouge sur le dos, pour aller chercher son selfie avec Mbappé. Confirmation : les spectateurs présents au Stadium sont réveillés.L’équipe de Casanova a compris qu’il y avait un coup à jouer contre ce PSG , et revient donc sur le terrain avec d’autres intentions et un bloc montant d’un cran pour faciliter le pressing. Les Parisiens, eux, n’accélèrent pas vraiment et sont proches de concéder l’ouverture du score. Sanogo manque son duel face à Areola, vigilant sur la frappe soudaine de Durmaz (52). Les locaux essaient de mettre du rythme, mais les occasions sont rares, et Tuchel décide de faire entrer Verratti dans la danse (62) pour regagner plus de maîtrise.Bingo : le milieu de terrain italien fait du bien à son équipe, comme sur cette belle ouverture pour Dagba dont la remise de la tête est trop haute pour Mbappé (66). Les minutes passent, et le tableau d’affichage ne bouge pas, même quand Paredes voit son coup franc frôler la lucarne gauche (72). Alors comme toujours ces derniers temps, Paris s'en remet à son prodige de vingt piges pour débloquer la situation. Sur un bon centre de Kehrer, Mbappé réalise un enchaînement rapide dans la surface pour ajuster Reynet au ras du poteau (0-1, 74). Un septième match consécutif en marquant et le 27pion de la saison en championnat pour le gamin de Bondy. Les changements offensifs de Casanova ne changeront rien, l'affaire est pliée. Et si Paris était champion de France dès le week-end prochain ?