La Bolivie hôte d’un Mondial ? Pourquoi pas pour Infantino

La démagogie poussée à son paroxysme.

Après Gianni Infantino chaud pour programmer une Coupe du monde des clubs, Gianni Infantino motivé pour organiser une vraie Coupe du monde à 64 équipes, Gianni Infantino prêt pour un match de légendes FIFA en hommage au pape, voici Gianni Infantino proposant une Coupe du monde en… Bolivie.

Mondial des clubs… ou Mondial des pays ?

« Nous allons amener un Mondial ici, c’est sûr, a lancé l’omnipotent président de la FIFA dans des propos rapportés à l’AFP. Nous allons voir de quel Mondial nous parlons. » Le patron célébrait les 100 ans de la fédé bolivienne de football, et en a donc profité pour lancer cette idée bien démagogique. « (Nous allons) commencer à en discuter avec le président élu », a cependant ajouté le pote de Donald Trump, en désignant Rodrigo Paz, le nouveau président de la fédé bolivienne. Le pays organisateur du Mondial 2038 n’a pas encore été désigné.

S’il ne faut pas encore le prendre au sérieux, puisqu’Infantino pourrait très bien promettre un Mondial aux Bahamas lors de son prochain voyage aux Antilles, ce projet ferait pâlir pas mal d’équipes, en raison de l’altitude des stades boliviens. Le pays de la coca s’est en effet qualifié en barrages de la Coupe du monde 2026 en battant notamment le Brésil.

À quand les manifs « On est plus chauds, plus chauds qu’Infantino » ?

Le Mondial à 48 ou la redéfinition de l’exploit