Halilhodžić : un coup de canif après la qualif ?

Les récentes déclarations de Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), à propos de Vahid Halilhodžić ont fait leur petit effet au pays de Mohammed VI. Et il n’est aujourd’hui pas si farfelu de se demander si l’homme qui a qualifié les Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde 2022 verra bien le Qatar.

Les précédents ivoirien et japonais

Ziyech et Mazraoui, un dossier toujours sensible

Par Alexis Billebault

Vahid Halilhodžić a beau avoir le cuir épais et assurer à des médias serbes dans la foulée des propos de son employeur être plutôt serein, le sélectionneur bosnien du Maroc ne pourra faire croire à personne que ce qu’il a lu n’a pas ravivé de douloureux souvenirs. Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF, a en effet déclaré lors d’une interview organisée par Soccer 212 que, considère celui qui parle de lui à la troisième personne.Moins de deux semaines après la qualification pour la Coupe du monde face à la République démocratique du Congo (4-1 le 29 mars, 1-1 à l’aller), ces quelques phrases sont venues rappeler à l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain la précarité du sort d'un sélectionneur, même quand celui-ci a rempli ses missions.L’histoire est impitoyable pour Halilhodžić, un homme qui a qualifié quatre sélections différentes pour une Coupe du monde. En 2010, Jacques Anouma, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) l’avait viré par fax, sur décision de Laurent Gbagbo, le chef de l’État, trois mois avant le début de la Coupe du monde en Afrique du Sud. Huit ans plus tard, celui qui avait emmené l’Algérie en huitièmes de finale du Mondial brésilien en 2014 (1-2 face à l’Allemagne) avait été remercié par le Japon.(élimination en quarts de finale, NDLR), résume un entraîneur qui le connaît bien.Officiellement, les relations entre Lekjaa et Halilhodžić sont bonnes. Ce dernier, nommé en juillet 2019, touche un salaire élevé (autour de 100 000 euros par mois, hors primes et avantages), et son contrat court jusqu’en juillet 2023. Mais si ces deux hommes aux très fortes personnalités s’entendent effectivement plutôt bien, le boss du football marocain n’est pas sourd aux bruits venant de la rue, des tribunes et à l’avis des journalistes., intervient le journaliste Nassim El Kerf. Le management interne du Bosnien ?, glisse un proche du staff technique.Les cas de Ziyech et Mazraoui sont régulièrement avancés pour expliquer les récentes déclarations de Lekjaa, qui a entendu les supporters des Lions de l’Atlas réclamer, en présence de Vahid, le retour des deux néerlandophones , lors de matchs à Rabat et Casablanca. Le milieu de terrain offensif de Chelsea et le défenseur de l’Ajax Amsterdam sont en froid avec Halilhodžić depuis le mois de juin dernier et ils n’ont participé ni à la CAN au Cameroun, ni aux deux matchs face à la RDC, alors qu’ils avaient été présélectionnés pour affronter les Léopards. Les deux joueurs ont refusé de rejoindre la sélection , allument au passage Lekjaa et Halilhodžić, une décision qui n’aurait pas affecté outre mesure le Bosnien., intervient un ancien international. Mustapha El Haddoui, l’ex-milieu de terrain des Lions de l’Atlas, milite pour un retour des deux joueurs et prôneDans l’entourage plus ou moins proche de l’ancien buteur de Velez Mostar et du FC Nantes, la sortie médiatique de Fouzi Lekjaa n’a pas, du moins officiellement, provoqué une incommensurable inquiétude. Pas plus que les noms qui circulent – Walid Regragui, l’actuel entraîneur du WAC Casablanca ou encore Laurent Blanc - pour le remplacer au cas où la FRMF devait décider d’en rester là. Et les rumeurs, plus ou moins fondées, continueront à circuler tant que le président de la fédération n’aura pas clairement tranché. Et cessé de jouer avec les nerfs de ce bon vieux Vahid.