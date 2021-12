United vient à bout d'Arsenal dans un match haletant

Quatre jours après avoir tenu en échec Chelsea, Manchester United a de nouveau fait mal à un club de Londres en prenant le dessus sur Arsenal (3-2), grâce à ses Portugais Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo (doublé) et malgré une ouverture du score gag concédée. Une victoire qui permet aux Red Devils de remonter au septième rang de Premier League, à deux points et deux places de son adversaire du soir. La machine est relancée.

Fred dans tous les coups

800 - Cristiano Ronaldo has scored the 800th goal of his professional career for club and country, scoring 129 of those for Man Utd (also 5 for Sporting, 450 Real Madrid, 101 Juventus, 115 Portugal). Remarkable. pic.twitter.com/kU7Z3zObAQ — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2021

Ronaldo, l'orgueil du champion

Manchester United (4-2-3-1) : de Gea - Dalot, Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Sancho, Fernandes (Van de Beek, 90e), Rashford (Lingard, 79e) - Ronaldo (Martial, 88e). Entraîneur : Michael Carrick.





Arsenal (4-4-1-1) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares - Martinelli, Partey, Elneny, Smith-Rowe (Saka, 70e) - Ødegaard (Nketiah, 79e) - Aubameyang (Lacazette, 79e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Depuis le début de saison, les Théâtre des Rêves était devenu le lieu des cauchemars pour Manchester United, avec en point d'orgue la gifle reçue par Liverpool . Et si finalement, le problème principal était Ole Gunnar Solskjær ? Depuis son départ , Manchester United a validé sa première place dans son groupe de Ligue des champions, écœuré Chelsea, leader de Premier League, et donc battu Arsenal (3-2) ce jeudi soir en clôture de la 14e journée , dans un choc qui a certes perdu de l'éclat depuis plusieurs années et où deux joueurs se sont mis en évidence : Fred et Cristiano Ronaldo. Pour la (véritable) dernière de Michael Carrick sur le banc de MU , ses joueurs ont décidé de le faire passer par toutes les émotions, notamment Fred. Coupable d'avoir écrasé la cheville de David de Gea sur un corner d'Arsenal, le Brésilien fait tomber de douleur son gardien, toujours à terre sur la frappe cadrée d'Emile Smith-Rowe dans la continuité de l'action. Un but d'abord annulé par Martin Atkinson, qui a sifflé lorsque le ballon avait déjà franchi la ligne, avant de revoir son jugement une fois prévenu qu'aucune faute n'avait été commise. Une action lunaire qui frustre Old Trafford et les, loin d'être déboussolés. De plus en plus dominateurs, ces derniers manquent néanmoins de lucidité jusqu'à ce que Bruno Fernandes ramène Manchester United à hauteur au terme d'une belle séquence collectiveoù Fred se distingue cette fois-ci avec une belle passe décisive. Un soulagement pour le Portugais - qui profite de sa 100e apparition avec MU pour mettre fin à une disette de quinze matchs - et sa bande, d'autant qu'Arsenal se voit privé d'un penalty dans la foulée, Harry Maguire retenant de toutes ses forces Takehiro Tomiyasu sur coup franc.La suite ? Elle appartient à Cristiano Ronaldo. Peut-être frustré par sa sixième place au Ballon d'or, le Portugais avait apparemment coché ce jeudi soir dans son calendrier. D'abord maladroit et tête baissé dans le premier acte, le quintuple Ballon d'or répond à une tête de Gabriel (47) et force Aaron Ramsdale a sortir le grand jeu (48) avant de planter son 800but en carrière sur un excellent service de Marcus Rashford. Et malgré la réponse immédiate de Martin Ødegaard sur une action similaire avec Gabriel Martinelli à l'offrande, CR7 profite d'un tacle non-maîtrisé du Norvégien d'Arsenal sur Fred (encore lui) dans la surface des, et signalé par la VAR, pour remettre son équipe devant. Une efficacité qui permet de venir à bout de Pierre-Emerick Aubameyang, encore fantomatique ce soir, et ses coéquipiers, confirmant ainsi la bonne dynamique de MU après le match nul contre Chelsea. Une équipe reboosté et des résultats positifs avant la prise de pouvoir de Ralf Rangnick : la mission de Michael Carrick est réussie.