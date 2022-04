Manchester United et Chelsea partagent les points dans l'ennui

Manchester United (4-2-3-1) : de Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Telles - McTominay, Matić (Jones, 79e) - Elanga (Garnacho, 90e+1), Fernandes, Rashford (Mata, 79e) - Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Chelsea (3-4-1-2) : Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté (Loftus-Cheek, 82e), Alonso - Mount - Werner (Pulisic, 70e), Havertz (Lukaku, 70e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Deux minutes de bonheur pour 88 minutes d'ennui profond.Non, ce n'est pas la description d'un mauvais film érotique, mais celle d'une triste affiche entre Manchester United et Chelsea, les deux équipes n'étant pas parvenues à se départager à Old Trafford (1-1), ce jeudi en match avancé de la 37journée de Premier League. 120 secondes un peu folles durant lesquelles Marcos Alonso a conclu d'une volée bien équilibrée une des innombrables longues séquences de jeu des, avant de voir l'inévitable Cristiano Ronaldo égaliser dans la foulée d'un enchainement de grande classe et sauver, une fois de plus, les miches desSinon, le néant ou presque. Un Chelsea dominateur (21 tirs à 6, 65% de possession) mais indiscipliné voire malchanceux comme sur la frappe de Reece James qui vient fracasser le poteau de David de Gea (80), un Manchester United voguant dans le vide à l'image de Marcus Rashford, plus perdu que jamais, et un Mike Dean, l'arbitre de la rencontre, généreux envers Nemanja Matić (66), qui s'est essuyé les crampons sur James, et Antonio Rüdiger, auteur d'un pied très haut sur Anthony Elanga (88). Résultat, un nul décevant pour lesqui confortent néanmoins leur troisième place au classement (66 points contre 60 pour Arsenal, quatrième) tandis que MU reste à portée de tir de West Ham (55 unités à 52) dans la bataille pour la sixième place, la dernière qualificative pour la Ligue Europa.Cristiano Ronaldo en Ligue Europa Conférence ? C'est un grand oui.