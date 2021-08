Manchester City régale contre Norwich, Aston Villa lance sa saison

Buts : Krul CSC (7e), Grealish (22e), Laporte (64e) Sterling (71e) et Marhez (84e) pour les Skyblues

Buts : Klich (41e) et Raphinha (72e) pour les Peacocks // Calvert-Lewin (30e, sp) et Gray (50e) pour les Toffees

Buts : Ings (45+3e) et El Ghazi (62e, sp) pour les Villans



PC

Il n'aura fallu que deux matchs à Jack Grealish pour ouvrir son compteur.La nouvelle recrue de Manchester City a participé à la promenade de santé face à Norwich (5-0), en inscrivant avec un peu de réussite un premier but, de la cuisse, sous ses nouvelles couleurs. En tout début de rencontre, le malheureux Tim Krul avait déjà permis au champion d'Angleterre de prendre les devants en ouvrant le score contre son camp, alors que Laporte, Sterling et Mahrez ont ensuite permis à City de coller une manita à une équipe de Norwich dépassée.Une autre recrue très attendue a brillé : Danny Ings, qui a ouvert le score pour Aston Villa juste avant la pause, d'une délicieuse reprise acrobatique laissant sur place le gardien de Newcastle. Anwar El-Ghazi doublera la mise sur penalty pour sceller le score (2-0), mais la star d'Aston Villa, c'est bien son tout nouvel avant-centre, qui marque son deuxième but en deux rencontres de championnat.Les deux autres rencontres de l'après-midi se sont soldées par un résultat nul. Crystal Palace et Brentford n'ont pas réussi à trouver les chemins des filets dans une partie qui s'est terminée sur un résultat nul et vierge (0-0). Il faudra encore patienter pour voir le Crystal Palace de Patrick Vieira marquer en Premier League. En revanche, le match entre Leeds et Everton a accouché d'un nul plus spectaculaire (2-2) au terme d'une rencontre enlevée. Lessont parvenus par deux fois à revenir au score. Sur un modèle de contre-attaque amorcée par Luke Ayling et conclue par Matheus Klich d'abord, puis sur un missile à ras de terre dans le petit filet de l'ancien Rennais Raphinha. Calvert-Lewin y est aussi allé de son but.Les avant-centres anglais sont en forme, en ce moment. En attendant qu'Harry Kane ne mette les choses au clair pour son avenir.