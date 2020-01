Mais qui es-tu, Dejan Kulusevski, nouvelle recrue de la Juventus ?

Il a 19 ans, il est suédois, il brille depuis le début de la saison avec Parme. Lui, c'est Dejan Kulusevski. Et la Juventus n'a pas laissé passer sa chance de recruter une nouvelle pépite : il s'est engagé ce jeudi avec les Bianconeri.

113

L'Atalanta flaire le bon coup

Premier but, première cape

Vidéo

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un lieu commun veut que «» . Pour le coup, cette phrase bateau qui pourrait totalement être prononcée en conférence de presse colle parfaitement à la carrière de Dejan Kulusevski. À 19 ans, le gamin vient de s'engager pour quatre ans avec la Juventus, moyennant un joli chèque de 35 millions d'euros + 9 de bonus. Pourtant, il y a quatre jours à peine, alors que des premières rumeurs faisaient état d'un éventuel transfert à la Juve, le joueur, tout juste élu joueur du mois de décembre en Serie A, s'était exprimé aux micros de SVT Sport : «» Quatre jours plus tard, le voilà au J Medical en train de passer sa visite. Oui, dans le football, tout va très vite.De toute façon, sa carrière entière ressemble à un TGV lancé à pleine vitesse. Ou plutôt à un Arlanda express, puisque le gamin est suédois, d'origine macédonienne. Tout petit, il joue souvent au foot dans son jardin avec sa sœur Sandra, de quatre ans son aînée. C'est un voisin qui, le voyant jouer, conseille aux parents de l'inscrire au foot. Résultat, à six ans, il est inscrit à l'Idrottsförening Brommapojkarna, qui pourrait être un volcan islandais, mais qui est bien un club de foot. Très rapidement, ses qualités, et notamment son pied gauche, ses dribbles et son accélération (en bon fan de Ronaldinho), sont repérées aussi bien par ses éducateurs que par les recruteurs locaux. Les gros clubs suédois lui font les yeux doux, mais les parents temporisent. De fait, ils ont été directement approchés par les scouts d'Arsenal, mais aussi de l'Atalanta, probablement le meilleur centre de formation en Italie. Pour les parents Kulusevski, l'Italie serait une destination de rêve : le papa, macédonien, est un admirateur de Goran Pandev.L'accord est finalement trouvé en 2016, après que Dejan a fêté ses 16 ans. Pour 100 000 euros, il peut rejoindre le centre de formation de l'Atalanta, et est inséré dans l'équipe Primavera. On parle déjà de lui comme d'un futur crack. À peine deux saisons pleines avec les jeunes, et le voilà testé en équipe première par Gian Piero Gasperini. Il entre en jeu pour la première fois en Serie A le 25 janvier 2019, lors des dernières minutes d'une large victoire 5-0 contre Frosinone. Après cette expérience heureuse, le gamin retourne en Primavera, et participe activement à la conquête du Scudetto, avec un bilan de 9 buts et 10 passes décisives. L'Atalanta sait qu'elle possède dans ses rangs un diamant brut. De grands clubs sont déjà à la fenêtre pour le recruter, mais le président Percassi est formel : c'est à l'Atalanta, et nulle part ailleurs, que ce grand fan de NBA (et particulièrement de LeBron James et Damian Lillard) brillera.Mais comme en football, tout va très vite (on vous l'avait déjà dit, non ?), à l'été 2019, changement de programme. L'Atalanta s'est qualifiée pour la Ligue des champions, ce qui n'était pas forcément prévu sur la feuille de route. Plutôt que de griller son jeune joueur en lui filant trop rapidement les clefs du camion, l'Atalanta préfère l'envoyer un an en prêt, pour qu'il fasse ses armes. Et pour éviter de renforcer un concurrent direct, c'est à Parme qu'il pose ses valises. Et là, c'est l'explosion. Depuis le début de saison, on ne parle pratiquement que de lui. Il inscrit son premier but en Serie A le 30 septembre, lors d'un rocambolesque succès 3-2 face au Torino. Quelques semaines plus tard, il célèbre sa première cape en sélection suédoise, lors d'une victoire 3-0 face aux îles Féroé. Dès lors, à chaque journée, les supporters parmesans attendent les prouesses de leur pépite de 19 ans, qui ne se démonte pas quand tous les autres attaquants parmesans sont coincés à l'infirmerie. Ainsi, le 24 novembre, alors que Gervinho, Cornelius et Karamoh sont, il est aligné en attaque pour le derby face à Bologne. Et à la 19minute, c'est lui qui ouvre le score d'une sublime frappe enveloppée du gauche.L'Atalanta se frotte les mains, et s'imagine déjà récupérer son joyau en juin prochain. Mais la Juve est tombée sous le charme du Suédois. L'Inter est aussi sur le coup, alors lespassent à la vitesse supérieure. En quelques jours, ils bouclent le dossier. Pour 44 millions d'euros (35 + bonus), Dejan Kulusevski devient un nouveau joueur. Le joueur a passé ses visites médicales hier jeudi, mais ne revêtira la tunique noir et blanc qu'à partir de la saison prochaine. Jusque-là, il restera en prêt à Parme, où il pourra continuer de grandir sans la pression liée à une place forte comme peut l'être Turin. Et comme le hasard fait bien les choses, Kulusevski pourra, dans les prochaines semaines, croiser sur les pelouses de Serie A la route de son idole absolue d'enfance. Un certain Zlatan Ibrahimović. N'en déplaise à Goran Pandev.