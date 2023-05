EN KIOSQUE LE 4 MAI

Découvrez le sommaire du 206e numéro de SO FOOT

PM le Lundi 1er Mai à 05:55 Article modifié le Mercredi 26 Avril à 10:42

Macron, Jul, Bennacer, CR7, Schmeichel... qu'est-ce qu'on mange ce mois-ci dans So Foot qui sera disponible en kiosque et sur l'appli SO PRESS dès le 4 mai ?