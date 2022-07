Lyon-Ajaccio en ouverture de la Ligue 1

?️✅ La programmation tant attendue de la 1ère journée de la saison 2022/2023 est tombée ? ! Quel match allez-vous suivre ? ?https://t.co/IO6mwNgOcL — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 6, 2022

TB

L'impatience grandit peu à peu.On le savait déjà, notre belle Ligue 1 reprendra ses droits le vendredi 5 août prochain. Et l'affiche de cette première de la saison est désormais connue : direction le Groupama Stadium pour un choc entre un Lyon ambitieux et une AC Ajaccio qui effectuera son grand retour dans l'élite. Le samedi 6 août, Monaco se déplacera à Strasbourg tandis que le PSG rendra visite à Clermont. Enfin, l’affiche de clôture le dimanche 7 août au soir mettra aux prises l'OM et Reims au stade Vélodrome.: OL-Ajaccio (21h): Strasbourg-Monaco (17h) et Clermont-PSG (21h): TFC-Nice (13h) ; Angers-Nantes, Lens-Brest, Lille-Auxerre et Montpellier-Troyes (15h) ; Rennes-Lorient (17h) et OM-Reims (20h45).Rendez-vous dans un mois tout pile pour les premières conclusions hâtives de la saison.