Grand nounours devenu Volcano Bomber

Par Florian Lefèvre

Dans la famille Ajorque, Ludovic est un attaquant parmi des défenseurs, comme son père, Jean-Noël, ou encore son cousin, Milan, qui joue actuellement au FC Bourgoin-Jallieu, en National 3. «» , se souvient le papa, qui a failli signer pro au RC Lens dans les années 1990, avant de rentrer sur son île, La Réunion, quand son fils est né. «, poursuit Jean-Noël.» Et il a prolongé le plaisir en seniors jusqu’à 43 ans parce qu’il avait une motivation supplémentaire : jouer avec son fils. C’est arrivé à l’AS Excelsior, avant le grand départ de Ludovic en métropole, à 17 ans.Jean-Noël a saisi le potentiel du fiston quand ce dernier a ramené un titre de champion du monde dans ses bagages quelques années auparavant. Ludovic avait 12 ans quand son équipe de l’AS Excelsior a gagné le droit, en remportant un tournoi à La Réunion, de représenter l’île à la Danone Nations Cup 2006. À l’époque, Ludovic évolue alors en défense, parce qu’il faut bien un gaucher au poste d’arrière gauche... Ce qui ne l’empêche pas de finir meilleur buteur de son équipe avec deux buts d’inspiration « juninhesque » sur la pelouse de Gerland. «» , sourit Ludovic. En finale, les 32 000 spectateurs sont acquis à la cause des Réunionnais face aux Suisses. «, remet l’actuel buteur du RC Strasbourg.Ah, c’est kiffant» Les vainqueurs seront même célébrés chaleureusement en rentrant à l’aéroport de Saint-Denis.Les attaches de la famille Ajorque se situent dans le Sud sauvage de La Réunion. Depuis que son papa a signé à l’AS Excelsior de Saint-Joseph, Ludovic a grandi à Langevin, un coin proche du piton de la Fournaise, avec ses sentiers de randonnée, sa cascade et sa plage de sable noir. «, se marre Ludovic.» Sa plus grosse bêtise ? «» Au lycée, quand ses coéquipiers de l’AS Excelsior prolongent la soirée après les matchs, Ludovic, lui, préfère rester à la maison en famille. «Mais l’heure est venue de couper le cordon avec sa famille. À l’automne 2011, le jeune attaquant longiligne, qui marque but sur but dans le championnat seniors de La Réunion, part en métropole tenter sa chance. D’abord à l’AJ Auxerre, un club partenaire de l’AS Excelsior, sauf que le test physique n’est pas concluant. Le réseau de Jean-Noël lui permet de tenter sa chance au RC Lens. Cette fois, le test est concluant. Ludovic revient à la Réunion pour Noël, donne sa lettre de résiliation au lycée, en pensant marcher sur les traces de son papa chez les Sang et Or. Mais il y a un hic. «, remet Jean-Noël.» Alors, le papa ressort son carnet d’adresses et lui dégote un essai à Nantes, où le même problème se pose qu’à Lens. Finalement, l'espoir met un premier pied dans le foot pro à Angers en ne signant pas un contrat aspirant pro, mais un contrat amateur. «, constate Ludovic.La première saison, le Réunionnais évolue avec les U19 et vit dans une résidence avec d’autres footballeurs et handballeurs du SCO. Il se lie d’amitié avec Yvan Tavel, un autre Réunionnais, du pôle handball. «, reconnaît Ludovic.» La deuxième saison, Ajorque signe stagiaire pro et prend un appartement avec sa copine réunionnaise, rencontrée au lycée, qui deviendra la maman de son fils. La suite, ce sont deux expériences en National (la deuxième à Luçon plus concluante que la première au Poiré-sur-Vie) pour s’aguerrir, avant les gros doutes quant à son avenir dans le foot pro.Été 2016. Juste avant la fin des vacances, alors qu’il se voit déjà jouer en Ligue 1 avec Angers, Ajorque reçoit un coup de fil d’Olivier Pickeu, le directeur sportif du SCO, qui lui annonce que le club vient de recruter le Clermontois Famara Diedhiou, un attaquant de son profil. Il n’est plus convié à la reprise du groupe pro. Alors, le Réunionnais fait le chemin inverse de Diedhiou en allant à Clermont, mais doit d’abord convaincre Corinne Diacre, en faisant un essai. «Si ça ne passe pas, tu vas retourner en réserve à Angers, qu’est-ce que tu vas faire ?" » Mais c’est passé. Et après une première saison marquée par trois mois de blessure, Ajorque claque 14 pions en Ligue 2 en 2017-2018 avec l’équipe de Pascal Gastien. Même topo ensuite à l’échelon supérieur, quand il signe au RC Strasbourg. En Alsace, le Réunionnais, aujourd'hui titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du Racing, chiffre déjà huit buts en L1 cette saison, à une unité de son total lors de l'exercice précédent. Et se fait surnommer «» par la bande des supporters qui assistent régulièrement aux entraînements.Entre ses années de National et aujourd’hui, Oswald Tanchot, son entraîneur au Poiré-sur-Vie, a vu Ajorque devenir «» , progresser «» , bref mieux exploiter son mètre 96. L’attaquant le disait lui-même dans les colonnes de La Montagne en 2018 : il a mis du temps à assumer son gabarit. «» Au-delà d’être l'un des plus grands joueurs du championnat par la taille, l'avant-centre est capable de marquer de son pied gauche au bout d’un raid de 40 mètres, comme la saison dernière à Monaco.Cette éclosion lente, mais linéaire, c’est celle d’un homme qui s’est affirmé sur le terrain après avoir longtemps entendu qu’il était «» . Parce que c’est sa personnalité dans la vie ? Ou une image qu’on renvoie souvent aux joueurs des îles ? Les deux. «» , illustre Oswald Tanchot, quand Frédéric Reculeau, qui l’a entraîné à Luçon durant une saison clé de son parcours, se rappelle son allure nonchalante au départ : «» De la revanche, il n'y en avait pas quand Ludovic a montré son nom au public lensois après avoir marqué avec Clermont en février 2018 : c'était pour raviver des souvenirs aux anciens qui ont vu Jean-Noël Ajorque en Sang et Or.Les joueurs et les entraîneurs qui ont côtoyé Ludovic Ajorque décrivent un homme simple, bien éduqué, pas égocentrique pour un sou. Toutes ses vacances, il les passe à La Réunion. «» , assure le jeune papa, qui parle créole avec sa femme à Strasbourg. Au mois de juin, on peut donc le retrouver à Langevin, en train de se ressourcer à la rivière ou attablé en famille autour d’un rougail saucisses ( «» , détaille le papa). En train de jouer au foot avec l’équipe des Kréopolitains, aussi. C’est le nom de cette sélection officieuse qui rassemble les joueurs expatriés de La Réunion. L’année dernière, par exemple, les Kréopolitains sont venus jouer à la prison du Port avec les détenus. «, se rappelle Ludovic. «» Et Volcano Bomber a fait trembler les murs.