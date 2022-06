Lucien Favre remplace Christophe Galtier et revient sur le banc niçois

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est parti pour le deuxième acte Ce lundi, l'OGC Nice a officialisé le retour sur le banc de Lucien Favre. À travers un communiqué annonçant le départ de Christophe Galtier, le Gym a tenu à souligner la satisfaction d'avoir fait revenir le tacticien de 64 ans, quatre ans après son départ et un an et demi après la fin de son aventure au Borussia Dortmund , peut-on lire en introduction du communiqué. Effectivement, ce lundi matin, Lucien Favre était déjà sur le pont auprès du groupe. Les Suisses Arjan Peço et Christophe Moulin intègrent également le staff.Portés par le souhait des supporters de voir revenir l'entraîneur au club, les dirigeants azuréens ont rendu possible ce come-back :, peut-on lire. Le premier objectif du Suisse ? Se qualifier pour la phase de groupes de Ligue Europa Conférence en août prochain via le barrage.Ramène-t-il Mario Balotelli dans ses valises ?