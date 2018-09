Loiodice, la tête et les jambes

Il aura 18 ans en novembre prochain, sept mois après avoir effectué ses débuts en Ligue 1 avec Dijon à Bordeaux le 28 avril dernier. Depuis, Enzo Loiodice a signé un contrat professionnel pour trois ans, obtenu son bac S, disputé dans la peau d’un titulaire les trois premiers matchs de la saison et vient d’être convoqué avec l’équipe de France des moins de 19 ans. Des évènements que le jeune milieu de terrain gaucher gère avec une étonnante maturité.

Trois minutes à Bordeaux pour commencer

Le tremplin des Gobelins

Rap, jazz et aviation

Dall’Oglio : « Il a une vraie réflexion sur le jeu »

Par Alexis Billebault, à Dijon

» Avant de bavarder avec Enzo Loiodice , les avis recueillis auprès des journalistes locaux qui l’ont déjà approché, du service communication du club ou tout simplement d’éducateurs du DFCO sont tous unanimes sur l’intelligence du joueur. «» , explique Grégory Peres, l’entraîneur de l’équipe B du DFCO (National 3) et qui a coaché Loiodice en U19 la saison dernière.Au printemps dernier, quand l’effectif bourguignon diminuait à vue d’œil à cause des blessures, Olivier Dall’Oglio avait appelé plusieurs jeunes pour faire le nombre à l’entraînement, mais aussi pour des matchs de Ligue 1, alors que le maintien était déjà acquis. Loiodice fait partie du troupeau. Personne ne le connaît en dehors de la structure du club, mais sept mois plus tard, sa présence ne se discute plus. «(2-1, le 19 mai).(1-3, le 28 avril)» , intervient le milieu de terrain parisien.Car Loiodice, qui a été formé au DFCO , est un pur fils de la capitale, né dans le 2arrondissement. Ce fils d’un agent immobilier et d’une chercheuse, dont le frère aîné (21 ans) joue aussi au foot, a rejoint Dijon à l’âge de 14 ans, après avoir signé sa première licence au Sporting Club de Paris. «» Trois ans plus tard, un éducateur évoque le cas Loiodice avec Jean-Carl Tonin, alors en charge du recrutement pour le centre de formation dijonnais. Lequel flaire le bon coup et convie le jeune Parisien à venir effectuer des essais en Bourgogne. «» Si son père n’est pas (trop) hostile à voir son plus jeune fils s’exiler à 300 bornes du nid familial, madame Loiodice n’est pas emballée par le projet. Mais alors pas du tout. «» , explique le fiston. La rencontre avec les responsables de la formation dijonnaise finit par la rassurer. Et la détermination d’Enzo fait le reste.C’était il y a presque quatre ans, et le jeune milieu de terrain logeait au centre de formation. Aujourd’hui, avec son premier contrat professionnel en poche, Enzo Loiodice vit dans son propre appartement. «» Grégory Peres ne se fait pas de soucis quant à l’apprentissage des exigences du haut niveau. «» Et quand ses potes sortent, lui préfère rester à la maison. «» , tranche, avec aplomb, celui qui occupe son temps libre à lire, écouter de la musique – «» – et qui se dit passionné par l’aviation. «Car Loiodice est un vrai amoureux de son sport, ce qui n’est pas le cas de tous ceux qui peuplent les vestiaires professionnels. «(1,76 m, 60 kg),» , intervient Olivier Dall’Oglio, avec qui le jeune milieu de terrain échange beaucoup. «» , reprend Peres. Évidemment, Loiodice a encore beaucoup à apprendre, «» . Dall’Oglio, qui raffole de ce genre de profil à façonner, n’a pas hésité à le titulariser lors des trois premières journées. À Nice (0-4), Loiodice a même délivré sa première passe décisive en L1, permettant au Marocain Nayef Aguerd d’ouvrir le score. «» , poursuit Dall'Oglio.Timide, mais pas effacé, vite adopté par un vestiaire réputé facile, Loiodice savoure l’instant présent et les bonnes performances du DFCO , seule équipe avec le Paris-SG à avoir fait le plein au mois d’août. «