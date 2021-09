Liverpool se promène à Leeds, Elliott gravement blessé

11

@LFC’s Mo Salah has scored 99 goals in 161 #PL appearancesÀ goal against Leeds would see him become the fifth fastest player to reach in the competition after Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Agüero and Thierry Henry#LEELIV pic.twitter.com/aNcFvnowai — Premier League (@premierleague) September 12, 2021

Leeds United (5-4-1) : Meslier – Ayling, Firpo, Cooper, Llorente (Struijk, 32e), Dallas – Phillips, Harrison (James, 68e), Raphinha, Rodrigo (Roberts, 46e) – Bamford Entraîneur : Marcelo Bielsa



Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Thiago (Keïta, 90e) – Elliott (Henderson, 63e), Salah, Jota, Man Entraîneur : Jürgen Klopp.

L'image que l'on retiendra de ce Leeds-Liverpool, c'est un ralenti qu'on n'a pas vu. Et qu'on n'a pas envie de revoir.On joue la 57minute à Elland Road, et Liverpool mène déjà 2 à 0 face à un Leeds rapidement éteint. On se dirige doucement vers une seconde période à sens unique quand, sur un tacle, Pascal Struijk glace l'ambiance. Le Néerlandais se jette sur Harvey Elliott, la pépite des. Emporté par son tacle par derrière, Struijk bloque la jambe et la cheville d'Elliott, qui ne se relèvera pas avant de quitter la pelouse sur civière. Un geste tellement violent que la réalisation anglaise n'a pas osé le remontrer, et que Mo Salah, aux premières loges, s'est caché dans son maillot avant de fuir à l'autre bout du terrain. Terrible pour la jeune pépite des, que l'on n'est pas près de revoir sur une pelouse.Avant ce vilain geste, on a quand même vu du football. Et du très bon, comme souvent à Elland Road, même si Leeds a vite laissé les commandes à Liverpool. Lesn'ont d'ailleurs pas attendu trop longtemps pour débloquer la situation par Mohamed Salah. Le centième pion de l'Égyptien en Premier League, en 162 matchs, ce qui en fait le cinquième joueur le plus rapide à atteindre cette barre symbolique. Pas mal. Vendangeurs de l'extrême, les gars de Klopp ont toutefois attendu un coup de billard pour voir Fabinho doubler la mise sur corner. Aussi remuant que maladroit, Sadio Mané a donné une ampleur méritée à la victoire de Liverpool dans le temps additionnel. Mais on retiendra surtout la terrible blessure de Harvey Elliott.À quelques jours de ses retrouvailles avec l'AC Milan, Liverpool va bien.